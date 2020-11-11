شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تنتج دواء لعلاج فيروس كورونا مشتق من بلازما الدم للمتعافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك الدم فى هولندا، عن إنتاج نحو 4 آلاف جرعة من دواء هولندى، عبارة عن علاج بالأجسام المضادة لفيروس كورونا والمشتق من بلازما الدم للمتعافين من "كوفيد - 19"، حيث أكد بنك الدم بأن العلاج أصبح جاهزا للاستخدام الآن، موضحا أنه من المتوقع أن يُعطى دواء البلازما أولا للأشخاص الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة مثل مرضى السرطان والأشخاص الذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء مؤخرًا، وسيستخدم كعلاج لوقاية هذه الحالات من عدوى فيروس كورونا.





وكتبت صفحة بنك الدم الهولندى، عبر فيس بوك: "فى الأشهر الأخيرة أنتجنا نحو 4 آلاف جرعة من الأجسام المضادة لفيروس كورونا من البلازما المتبرع بها، تم صنع هذا الدواء بأمر من وزارة الصحة بمساعدة الآلاف من المتبرعين الذين تبرعوا بالبلازما بالأجسام المضادة بعد الإصابة بعدوى COVID-19 وهو الآن جاهز للاستخدام".



الدواء الهولندى

وأوضح بنك الدم: "يستخدم هذا الدواء فى المقام الأول لمنع العدوى والمرض لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة، يتعلق هذا على سبيل المثال بمرضى السرطان والأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك أبحاث أخرى لدراسة مدى فعالية الدواء فى وقاية كبار السن المعرضين للخطر من عدوى كورونا، وتحديدًا الأشخاص فى دور رعاية المسنين.





من جانبه، خصص هوجو دى يونج، وزير الصحة العامة فى هولندا، التمويل وجرعات الدواء اللازمة لهذه الدراسة ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية لها بحلول صيف العام المقبل.

وقال دى يونج، خلال زيارته إلى بنك الدم الهولندى، أمس الثلاثاء، لرؤية كيفية تصنيع الدواء المنتج حديثا: "إنه عمل جيد، وأشكر كل من تبرع بالبلازما، والآن علينا أن ننتقل سريعًا إلى الخطوة التالية وهى البدء بهذا العلاج المبتكر".

يشار إلى أنه فى وقت سابق من هذا العام، قدمت وزارة الصحة 10 ملايين يورو لبنك الدم لجمع البلازما وتطوير منتج البلازما الذى يحتوى على أجسام مضادة لفيروس كورونا، كما تبرع الآلاف من المتعافين من فيروس كورونا بالبلازما فى ذلك الوقت.