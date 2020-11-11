ليبيا تسجل 13 وفاة و875 إصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، تسجيل انخفاض في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" برصد 875 إصابة جديدة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن المركز رصد إصابة 875 حالة جديدة وشفاء 586 حالة، فضلا عن وفاة 13 شخصًا، خلال 24 ساعة.

وأضاف أن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 433 إصابة و400 حالة شفاء، وحالتي وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 70 ألف و885 شخصًا، بينهم 27 ألف و817 حالة نشطة، ووفاة 970.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.



