حساسية الحليب عند الرضع.. الأعراض والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حساسية الحليب عند الرضع تكون عبارة عن رد فعل تحسسي لنوع من البروتينات الموجودة في الحليب الذي ينتج من الأبقار، أو من الرضاعة الطبيعية.
أعراض حساسية الحليب عند الرضع
قد تختلف أعراض الحساسية لدى الرضع من طفل لآخر، وتبدأ الأعراض في الظهور على مدار شهر وقد تختفي وتظهر مجددا وخاصة عند الرضاعة الطبيعية، وهذا لأن حساسية الحليب تكون مرتبطة بغذاء الأم ومن هذه الأعراض:
- التعرض إلى السعال.
- صعوبة في التنفس.
- اضطرابات في المعدة.
- احمرار وطفح جلدي مثير للحكة.
- تورم في الشفتين وحول العينين والوجه.
- ألم في المعدة.
- القيء.
- الإسهال أو الإمساك.
- السيلان أو انسداد في الأنف.
- وجود بحة بالصوت.
- صراخ متواصل.
- سماع صوت حركة الأمعاء أثناء وبعد الرضاعة مباشرة.
- التهاب شديد في منطقة الحفاض.
- من الأعراض النادرة وجود دم في البراز.
- تحول لون الجلد إلى الأزرق.
مضاعفات حساسية الحليب للرضع
- الإصابة بالأكزيما.
- الربو التحسسي.
- حمى القش.
- مشكلات في التطور والنمو لدى الطفل.
علاج حساسية الحليب للرضع
- من المهم استشارة الطبيب والذي يوصي باتباع نظام غذائي للأم خالي من الحليب حتى لا تنتقل حساسية الحليب عبر الرضاعة.
- قد يصف الطبيب بعض البدائل لحليب للأطفال الذين يعانون من حساسية الحليب ومنها حليب الصويا أو بعض التركيبات التي يصفها الطبيب لتجنب حدوث الحساسية.
- عند القيام بفطام الرضيع يجب عدم تقديم حليب الأبقار مباشرة، مع الحرص على تجربته بعد فترة مع توخي الحذر حتى لا يصاب الطفل بحساسية الحليب.
- الحرص على عدم تغيير نوع الحليب الصناعي الذي يتناوله الرضيع إلا بعد استشارة الطبيب، حيث أن التغيير في نوع الحليب قد يؤدي إلى الإصابة بالحساسية.
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