حساسية الحليب عند الرضع.. الأعراض والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حساسية الحليب عند الرضع تكون عبارة عن رد فعل تحسسي لنوع من البروتينات الموجودة في الحليب الذي ينتج من الأبقار، أو من الرضاعة الطبيعية.





أعراض حساسية الحليب عند الرضع

قد تختلف أعراض الحساسية لدى الرضع من طفل لآخر، وتبدأ الأعراض في الظهور على مدار شهر وقد تختفي وتظهر مجددا وخاصة عند الرضاعة الطبيعية، وهذا لأن حساسية الحليب تكون مرتبطة بغذاء الأم ومن هذه الأعراض:

التعرض إلى السعال.

صعوبة في التنفس.

اضطرابات في المعدة.

احمرار وطفح جلدي مثير للحكة.

تورم في الشفتين وحول العينين والوجه.

ألم في المعدة.

القيء.

الإسهال أو الإمساك.

السيلان أو انسداد في الأنف.

وجود بحة بالصوت.

صراخ متواصل.

سماع صوت حركة الأمعاء أثناء وبعد الرضاعة مباشرة.

التهاب شديد في منطقة الحفاض.

من الأعراض النادرة وجود دم في البراز.

تحول لون الجلد إلى الأزرق.

مضاعفات حساسية الحليب للرضع

الإصابة بالأكزيما.

الربو التحسسي.

حمى القش.

مشكلات في التطور والنمو لدى الطفل.





علاج حساسية الحليب للرضع