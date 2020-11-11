شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سمنة يحذر من الأدوية الوهمية فى الجيم وفى الصيدليات.. قد تسبب الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أيمن بدراوى، خبير علاج السمنة، والأستاذ بطب قصر العينى، خلال مائدة مستديرة لشركة "نوفونورديسك إيجيبت" الإثنين للنقاش حول مرض السمنة، أن هناك 4 عوامل تسبب مضاعفات خطيرة للمريض أثناء علاج السمنة، مثل الأدوية الوهمية، والعامل الثانى هو أن الشخص المعالج ليس طبيبا متخصصا فى علاج السمنة، واستخدام الأجهزة الوهمية، وأماكن العلاج غير المؤهلة، موضحا أن الأدوية الموجودة بالأسواق فى العالم وعبر الانترنت وفى صالات الجيم تسبب مضاعفات خطيرة وقد تؤدى للوفاة، مشيرا إلى أن المعالج يمنحك الوهم بأنها آمنة، وقد يصفه بأنه مكمل غذائى.

وأكد أن الأدوية لابد أن تكون مصرح بها عالميا، و لابد أن توافق على الدواء هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"،

وقال، إن الفنان هيثم زكى توفى بعد تناوله مكملات من الجيم، موضحا أن هناك مكملات موجودة حاليا بالصيدليات تسبب مضاعفات خطيرة تحتوى على نسب عالية من الكافيين المنشط، وسينفرين المسبب لسرعة ضربات القلب، تسبب مضاعفات خطيرة قد تؤدى للوفاة.

وأوضح أن من سنوات كان هناك دواء اسمه فيتوشيب كان يحتوى على مادة سيبوترامين 40 ملج، وكان يؤدى لارتفاع ضغط الدم بصورة كبيرة ولم يعد متاحا حاليا لانه كان يسبب العديد من المضاعفات الخطيرة.

وأضاف، أن هناك بعض الادوية القليلة الامنة فى السوق المصري، مثل عقار ليراجلوتيد والذى يتوافر باسم ساكسندا وهو يساعد فى الشعور بالامتلاء ويستخدم مع الرجيم وممارسة الرياضة،، موضحا أن عقار الساكسندا هو نفس المادة الفعالة لعقار الفيكتوزا لعلاج مرض السكر، ولكن بجرعات أكبر، ولكن يجب أن يتم تناوله تحت اشراف طبى.