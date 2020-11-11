 خلطة الحلبة لتسمين الجسم في أيام

تعتبر خلطة الحلبة على انواعها لتسمين الجسم في ايام من افضل الطرق التي تساعد على الحصول على قوام مثالي. فهذه النبتة تتمتع بالكثير من الخصائص التي تساعد على التخلص من النحافة الزائدة. ولهذا ينصح باللجوء اليها من اجل تحضير وصفات منزلية سهلة جداً يمكن تجربتها من اجل تغيير شكل الجسم. وهذه افضل خلطات الحلبة لتسمين الجسم في ايام قليلة.

خلطات الحلبة للتسمين



في حال البحث عن خلطة الحلبة لتسمين الجسم في ايام يمكن تجربة الوصفات المنزلية الفعالة المختلفة ومنها شاي الحلبة والحلبة وزيت الزيتون او الطحين او الحليب.



1 وصفة شاي الحلبة المغلية

المقادير



ملعقة طعام من بذور الحلبة

كوب من الماء

الطريقة



1 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

2 تضاف اليه بذور الحلبة ويترك الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

3 ينزع الخليط عن النار ويصفى الماء ويترك ليبرد قليلاً.

4 من اجل الاستفادة منه يمكن شرب 3 اكواب يومياً والافضل ان يتم هذا قبل مواعيد الوجبات الاساسية بنحو 30 دقيقة.

وصفة زيت الحلبة

المقادير



ملعقة طعام ونصف من زيت الحلبة

نصف كوب من الماء

الطريقة



1 يضاف الزيت الى الماء ويتم الخلط قدر الامكان.

2 يجب تناول ملعقتي طعام من المزيج يومياً واحدة في الصباح واخرى في المساء. فهذا يساعد على ملء الجسم والتخلص من النحافة الزائدة وخصوصاً في منطقتي الخصر والارداف.

خلطة الحلبة وزيت الزيتون

المقادير



ملعقة طعام من زيت الزيتون

ملعقة طعام من من الحلبة المطحونة

الطريقة



1 يمزج الزيت مع بوردة الحلبة جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس من دون تكتلات.

2 يتم تناول المزيج وتكرار العملية نفسها 4 مرات يومياً.

وصفة الحلبة والزعتر

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المقادير

ملعقة طعام من بودرة الحلبة

ملعقة طعام من الزعتر المجفف المطحون

ملعقة طعام من الزبيب

ملعقة طعام من الفستق المجروش

ملعقة طعام من العسل

الطريقة



1 تخلط بودرة الحلبة مع الزعتر والزبيب والفستق.

2 يضاف العسل ويتم الخلط جيداً.

3 يمكن تناول ملعقتين وسط من الخليط قبل الفطور واثنتين بعد الانتهاء من تناول العشاء يومياً.

خلطة الحلبة والحليب

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المقادير

ملعقتا طعام من بذور الحلبة

نصف كوب من الحليب المجفف كامل الدسم

نصف كوب من الماء

الطريقة

1 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

2 ينزع الماء عن النار وتنقع فيه بذور الحلبة لمدة 15 دقيقة.

3 يضاف الحليب المجفف الى الخليط مع القليل من العسل.

4 من اجل التخلص من النحافة والنحول يتم تناول المشروب 3 مرات يومياً.

خلطلة الحلبة والطحين والحليب

المقادير



ملعقتا طعام من الحلبة المطحونة

4 ملاعق طعام من الحليب المجفف

اربع اكواب من ماء الشرب

كوب من الحليب السائل

القليل من العسل

بضعة حبات تمر

الطريقة

1 يوضع الماء على النار حتى يغلي. تضاف الحلبة ويترك الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

2 يضاف الطحين والحليب المجفف والعسل والماء.

3 يترك الخليط على النار مع التقليب حتى يصبح كثيفاً.

4 يضاف الحليب السائل والتمر وينزع الخليط عن النار.

5 يوضع الخليط في الخلاط للحصول على مخفوق متجانس. وهكذا يمكن الحصول على اسرع خلطات الحلبة لتسمين الجسم في ايام. لكن الافضل عدم تناول الحلبة في حالات الحمل والمعاناة من سيلان الدم ومن الحساسية تجاه البقوليات. ولهذا يفضل استشارة الطبيب.





