علاج الأذن المسدودة في البيت بالأعشاب

يبحث الكثيرون عن علاج انسداد الأذن المسدودة. فقد يعاني الأشخاص غالباً من انسداد في الأنف، يمكن أن يكون لديهم أيضاً انسداد في الأذنين لعدة أسباب. يمكن أن تظهر الآذان المسدودة بسبب الكثير من شمع الأذن في أنبوب إستاكيوس أو التهابات الأذن الوسطى.

قد يصاب الأطفال بانسداد الأذن عند الإصابة بنزلات البرد.

تعد الأذن المسدودة رغم كونها غير مريحة يسهل التعامل معها بنفسك، وقد يتطلب بعض الحالات القليل من التدخل الطبي.

يمكن أن تكون الأذن المسدودة مشتتة للانتباه ومزعجة. إليك كيفية علاج الأذن المسدودة في البيت.

علاج الأذن المسدودة في البيت

هناك العديد من الطرق المختلفة لعلاج الأذن المسدودة يتضمن بعضها الأدوية، لكن البعض الآخر يمكنك فعله بأشياء من المحتمل أن تكون موجودة بالفعل في المنزل.

في بعض الحالات المحددة، قد نحتاج إلى مراجعة الطبيب بشأن الحصول على وصفة طبية.

فيما يلي بعض النصائح لفك انسداد أذنيك. أولاً، تحتاجين إلى تحديد ما إذا كانت المشكلة هي الأذن الوسطى، أو خلف طبلة الأذن، أو الأذن الخارجية، وتحديداً القناة السمعية، حيث يمكن أن يتراكم شمع الأذن.

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نصائح لعلاج الأذن المسدودة بالشمع

طريقة سهلة للقيام بذلك هي لعلاج الأذن المسدودة وهي سد أنفك ثم النفخ مع إبقاء شفتيك مغلقتين ومن المهم عدم نفخ أنفك بقوة، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات الصحية بطبلة الأذن...

علاج الأذن المسدودة بخل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، الذي يمكن أن يشفي التهاب الأذن الوسطى.

كما أنه يمتلك خصائص مضادة للميكروبات، ويمكن أن تساعد هذه الخصائص في علاج نزلات البرد أو الإنفلونزا التي قد تكون ساهمت في انسداد أذنيك.

سوف تحتاجين:

ملعقة كبيرة من خل التفاح

ملعقة كبيرة ماء مقطر

قطارة

ما عليك القيام به:

اخلطي ملعقة كبيرة من كل من خل التفاح والماء المقطر باستخدام قطارة، صبي ثلاث إلى أربع قطرات من المحلول في الأذن المصابة.

قومي بتغطية الأذن باستخدام كرة قطنية وقومي بإمالة رأسك إلى الجانب الآخر.

ابقي في هذا الوضع لمدة 5 دقائق.

قومي بإزالة القطن.

كم مرة يجب أن تفعلي هذه الوصفة؟

يمكنك القيام بذلك مرتين يومياً.

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علاج الأذن المسدودة بزيت شجرة الشاي العطري

زيت شجرة الشاي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات يمكن أن يساعد زيت شجرة الشاي في تقليل الالتهاب داخل الأذن، ومحاربة الميكروبات التي قد تسد أذنك.

سوف تحتاجين:

4 - 5 قطرات من زيت شجرة الشاي

ماء ساخن

وعاء كبير

ما عليك القيام به:

أضيفي أربع إلى خمس قطرات من زيت شجرة الشاي في وعاء من الماء الساخن.

انحني نحو الوعاء، بحيث تواجه الأذن المصابة بخار الماء.

قومي بتغطية رأسك بمنشفة كبيرة.

افعلي هذا لمدة 10 دقائق

كم مرة يجب أن تفعلي هذا؟

يمكنك القيام بذلك مرتين.

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علاج الأذن المسدودة ببيروكسيد الهيدروجين

بيروكسيد الهيدروجين مادة صمغية، ويمكن أن تساعد في تليين شمع الأذن، مما يسهل إزالته. قد يكون بيروكسيد الهيدروجين فعالاً مثل أي قطرات أذن أخرى لإزالة انسداد الأذنين بسبب تراكم شمع الأذن.

سوف تحتاجين:

1 ملعقة كبيرة 3٪ بيروكسيد الهيدروجين

1 ملعقة كبيرة ماء مقطر

قطارة

مناديل

ما عليك القيام به:

اخلطي ملعقة كبيرة من كل من بيروكسيد الهيدروجين 3٪ والماء المقطر.

باستخدام قطارة، ضعي قطرتين إلى ثلاث قطرات من المحلول في الأذن المصابة.

دعي المحلول داخل أذنك لمدة 5 دقائق.

جففي أذنك بمنديل ورقي.

كم مرة يجب أن تفعلي هذا؟

يمكنك القيام بذلك مرة واحدة يومياً لمدة 4 - 5 أيام لإزالة تراكم شمع الأذن.

تحذير: استشيري الطبيب قبل القيام بهذا الإجراء. تجنبيه إذا كان لديك التهاب في الأذن.

علاج الأذن المسودة بسبب الزكام بالضغط الدافئ

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يمكن أن يساعد الضغط الدافئ في تقليل الألم الناتج عن انسداد الأذنين. يمكن أن يدخل البخار الناتج عن الكمادة إلى قناة الأذن، ويفكك تراكم شمع الأذن، مما يسهل إزالته.

سوف تحتاجين إلى:

ضغط دافئ

ما عليك القيام به:

ضعي ضغطاً دافئاً أسفل الأذن المصابة لمدة 5 - 10 دقائق.

بدلاً من ذلك، يمكنك أيضاً استخدام بخار الماء الساخن على الأذن المصابة.

كم مرة يجب أن تفعلي هذا؟

يمكنك القيام بذلك 2 - 3 مرات يومياً.