المجر تحاصر كورونا بـ"قيود جديدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ المجر، الأربعاء، في تطبيق قاعدة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الكثير من الأماكن العامة في المدن الكبرى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء فيكتور أوربان قوله في حوار في وقت متأخر ، الثلاثاء، إن القيود الإضافية ضرورية لتجنب تكدس المستشفيات جراء تفشي فيروس كورونا، وأضاف أن الحكومة سوف تراجع تأثير الإجراءات خلال شهرين.



ومن بين القيود الجديدة إغلاق صالات الجيم والمكتبات والمتاحف وحدائق الحيوانات، ويمكن السماح بتجمعات أسرية بحيث لا يتجاوز عدد الحاضرين 10 أشخاص، وإقامة شعائر الجنائز بحضور 50 شخصا كحد أقصى، ويحظر إقامة حفلات الزفاف.

وسوف تتحول المدارس الثانوية والجامعات للتعليم عن بعد، في حين سوف تبقى المدارس الابتدائية والحضانات مفتوحة.