اليابان تعدم 11 ألف دجاجة خشية إنفلونزا الطيور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم السلطات اليابانية إعدام نحو 11 ألف دجاجة في مزرعة غربي اليابان، الأربعاء، بعد اكتشاف تفش لإنفلونزا الطيور.
وأكدت حكومة مقاطعة كاجاوا وقوع ثالث تفش لإنفلونزا الطيور (إتش 5) في اليابان هذا الموسم في مدينة ميتويو، بعد يوم واحد من إعلان المزرعة عن تزايد نفوق الدجاج.
وجاء تفشي المرض على الرغم من القيود المفروضة على حركة نقل الدواجن والبيض وغيرها من مزرعة أخرى في نفس المدينة، حيث تم اكتشاف أول حالة إصابة هذا الموسم يوم الخميس الماضي، ما دفع الحكومة المحلية إلى ذبح نحو 330 ألف دجاجة هناك.
وجرى اكتشاف حالات تفشي المرض الثلاثة في المقاطعة، إذ أعدمت السلطات المحلية أيضا نحو 48 ألف دجاجة في مدينة هيجاشي كاجاوا هذا الأسبوع.
وقال كاتسونوبو كاتو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، في مؤتمر صحفي: "نحتاج إلى تعزيز الشعور بالحذر لأن تفشي المرض حدث في وقت مبكر عن المعتاد".
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