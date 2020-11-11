الرجيم الأكثر فاعلية في حرق ما يزيد عن 5 كيلو في اسبوع

تلجأ المرأة للحميات الغذائية للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة والتمتع بجسم رشيق، وتوجد العديد من الأنظمة الغذائية والحميات القاسية للتخلص من الوزن، لكننا سنقدم لك سيدتي رجيم صحي غنى بالخضروات يحافظ على الكتلة العضلية للجسم ويساعدك أيضا على إنقاص الوزن بطريقة سهلة وآمنة. اليوم الأول الإفطار: 3 قطع توست رجيم مع جبن قريش مع عصير برتقال مع وجبة خفيفة: قطعة فاكهة الغداء: طبق شوربة خضراوات + سلاطة خضار+ قطعة لحم مشوي بعد الغداء: مشروب ساخن + 3 قطع توست رجيم+ مربى رجيم قبل العشاء: كوب زبادي العشاء: شوربة خضراوات+ أرز مسلوق +بازلاء+ قطعة فاكهة بعد العشاء: مشروب ساخن+ 3 قطع توست رجيم +مربى رجيم اليوم الثاني الإفطار: مشروب ساخن + 3 قطع توست رجيم + جبن قريش وجبة خفيفة: قطعة فاكهة الغداء: شوربة خضراوات+ سلطة طماطم وجزر وبيض بعد الغداء: كومبوت فواكه بدون سكر قبل العشاء: مشروب ساخن+3 قطع خبز رجيم العشاء: شوربة خضراوات+ قرع عسلي مهروس + ربع فرخة + فواكه مطهوة اليوم الثالث الإفطار: عصير برتقال+ قطعة خبز توست +جبن أبيض قريش وجبة خفيفة: فاكهة الغداء: شوربة خضراوات+ قطعة طماطم محشوة بالأرز والتونة+ قطعة فاكهة بعد الغداء: مشروب ساخن (إضافة لبن خالي الدسم حسب الرغبة)+قطعتين توست رجيم مع جبن قريش قبل العشاء: كوب زبادي العشاء: قطعة لحم مشوي+سلطة كرنب أحمر+ ملعقة مايونيز اليوم الرابع الإفطار: مشروب ساخن مع لبن خالي الدسم+ قطعتين توست سن+ جبن قريش وجبة خفيفة: قطعة فاكهة الغداء: شوربة خضراوات + سلطة كرفس وتفاح وجزر بعد الغداء: مشروب ساخن+ قطعة خبز سن+ جبن قريش قبل العشاء: عصير برتقال العشاء: قطعة سمك مشوي+ قطعة فاكهة اليوم الخامس الإفطار: عصير برتقال أو عصير جريب فروت وجبة خفيفة: قطعة فاكهة الغداء: شوربة خضراوات+ قطعة لحم مشوي +مهروس القرع وجبة خفيفة: مشروب ساخن+ 3 قطع توست رجيم +مربى رجيم قبل العشاء: كومبوت الفواكه بدون سكر العشاء: شوربة خضراوات+ قطعة همبورجر مع سلطة طماطم وجزر+قطعة فاكهة اليوم السادس الإفطـار: عصير برتقال طازج+قطعة خبز توست+ جبن قريش أو مربى خاص بالرجيم وجبة خفيفة: كوب زبادي الغداء: سلاطة جزر وطماطم وخس + ملعقتين جبن قريش + سلطة فواكه بعد الغداء: شاي أو قهوة مع قطعتين من البسكويت قبل العشاء: قطعة فاكهة العشاء: شوربة خضراوات+ فيليه سمك مشوي+ قرع مسلوق+ قطعة فاكهة اليوم السابع الإفطار: عصير جريب فروت+ تفاحـة وجبة خفيفة: كورن فليكس + لبن خالي الدسم الغداء: طبق شوربة خضراوات + ربع دجاجة مسلوقة بدون جلد+ سلطة طماطم وخس بعد الغداء: شاي أو قهوة مع لبن منزوع الدسم وقطعتين من البسكويت+ جبن قريش قبل العشاء: قطعة فاكهة العشاء: أومليت بالسبانخ + سلطة + تفاح مسلوق إقرئي أيضا رجيم 7 ايام من دون حرمان الافضل في حرق الدهون رجيم لخسارة 4 كيلو في 10 ايام رجيم بدون نشويات لمدة اسبوع

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