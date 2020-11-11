شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من ارتفاع السكر التراكمي.. ويوجه نصيحة مهمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني من ارتفاع السكر التراكمي لدى المرضى المصابين بالسكري.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه يُفضل أن يكون السكر التراكمي أقل من 7٪ لتقليل أو منع المضاعفات المصاحبة لارتفاع السكري في الدم.

ونصح “الجهني” بضرورة تناول غذاء صحي مع تقليل السكريات وممارسة الرياضة وإضافة دواء أخر لتقليل معدل السكر التراكمي، مع فحص ضغط الدم وقاع العين والدهون والكولسترول والزلال في البول.