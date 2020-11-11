كورونا "يحبس" كبار السن في أنقرة وإسطنبول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت كل من أنقرة وإسطنبول حظر تجول جزئي يستهدف كبار السن بداية من عمر 65 عاماً، في ظل تفشي فيروس كورونا في تركيا.

وسيكون بوسع الأشخاص بعمر 65 عاماً وما فوق التجول بين الساعة 10 صباحاً و4 عصراً، شريطة ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي.

ويستثني قرار حظر التجول فئات محددة مثل الأطباء والموظفين والعاملين والحرفيين والتجار والمزارعين والصناعيين، شريطة إبراز وثيقة تثبت عملهم كبطاقات عضوية الغرف والاتحادات المهنية أو وثيقة السجل الضريبي أو الضمان الاجتماعي وما شابه.

ويبدأ حظر التجول بالسريان اعتبارا من صباح الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وسيتم فرض غرامات مالية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغت حصيلة المصابين بكورونا في تركيا 399 ألفا و360، تعافى منهم 342 ألفا و501، فيما توفي 11 ألفا و59.