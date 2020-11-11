كندا تحجز 85 مليون جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة أنها أبرمت مع شركة "فايزر" عقد خيار شراء 65 مليون جرعة إضافية من لقاحها مرض "كوفيد- 19".

وقال متحدّث باسم إدارة الخدمات العامة والتموين الكندية، الثلاثاء، إنّ هذه الكمية من اللقاحات تضاف إلى 20 مليون جرعة أخرى سبق وأن طلبت الحكومة الكندية من المجموعة الدوائية الأمريكية أن تحجزها لها.



وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال تعليقاً على إعلان "فايزر"، الإثنين، أنّ لقاحها التجريبي المضادّ لكورونا أثبت فعالية بنسبة 90% في الوقاية من مرض "كوفيد- 19"، إنّ هذا النبأ "مشجّع للغاية" ويتيح رؤية "الضوء في نهاية النفق".

كما وقّعت كندا اتفاقيات مماثلة مع 3 شركات أمريكية أخرى هي "نوفافاكس" و"جونسون آند جونسون" و"موديرنا"، وكذلك مع شركات "سانوفي الفرنسية" و"جي أس كي" البريطانية، و"أسترازينيكا" السويدية-البريطانية.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه يستعدّ لإبرام اتفاق مع "فايزر" لشراء 300 مليون جرعة من لقاحها، أي 3 أضعاف الكمية التي حجزتها لنفسها الولايات المتّحدة.

وقال ترودو إنّ "كندا هي إحدى الدول التي تمكّنت من إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات والتي لديها المجموعة الأكثر تنوّعاً من اللقاحات المحتملة".

لكنّ رئيس الوزراء ناشد مع ذلك مواطنيه الالتزام بالتدابير المتّبعة لمكافحة تفشّي الوباء.

وبلغت الحصيلة التراكمية لفيروس كورونا المستجدّ في كندا الثلاثاء أكثر من 270 ألف إصابة من بينها أكثر من 10.600 حالة وفاة.