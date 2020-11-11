بالفيديو.. رسالة أخيرة من ممرض يحتضر لإصابته بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وثق ممرض مكسيكي يدعى سيرجيو هيرنانديز، بالفيديو، اللحظات الأخيرة قبيل وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال سيرجيو هيرنانديز، في رسالته الأخيرة وفق صحيفة "El Mundo": "حسنا، لقد حانت ساعة الحقيقة.. أريد، بغض النظر عما سيحدث، ومهما كان المصير الذي حدده الله لي، أن تظلوا تتذكرون دائما من كنت، وأي شخص أنا.. لأنني سأعود، هذا ليس وداعا، أنا متأكد من أنني سأعود في غضون أيام قليلة، وسوف أتحسن وسنمضي قدما".



وبعد بضع ساعات، توفي الممرض الذي كان يعمل في أحد المستشفيات في ولاية تشيهواهوا، التي تضررت بشدة من وباء فيروس كورونا المستجد.



