شكرا لقرائتكم خبر عن سر الطفرة الفيروسية فى أمعاء الأطفال بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثون صينيون "طفرة جديدة" في أمعاء بعض الأطفال الذين يتعافون من فيروس كورونا ، وهو تطور قد يكون له آثار على مطوري اللقاح

وجد باحثون صينيون أن تواتر التغيرات الجينية تختلف من طفل إلى آخر ولا يبدو أنها تتبع نمطًا متماسكًا، حيث وجدت العينات المأخوذة من طفل واحد في الدراسة أن الفيروس قد تحور في يوم واحد فقط.

ووفقا لتقرير الجريدة الصينية "scmp"، عادةً ما تتراكم السلالة الفيروسية لفيروس كورونا، واحدة أو اثنتين من الطفرات شهريًا حيث ينتشر من شخص إلى آخر ، وفقًا للتقديرات القائمة على النمذجة.



الطفرات فى الأطفال

لكن في أمعاء بعض الأطفال الذين يتعافون من كورونا ، يمكن أن تحدث "طفرة جديدة" تغيير شكل الفيروس أو وظيفته في غضون يوم واحد حيث تتكاثر داخل نفس الناقل.

وقال الفريق الذي يقوده البروفيسور لي مينجكون من معهد بكين لعلم الجينوم في الأكاديمية الصينية للعلوم في نظير: "حددنا 229 نوعًا مختلفًا داخل المضيف في 182 موقعًا، حيث تعكس مجموعات فيروسية شديدة الديناميكية داخل المضيف"، وتمت مراجعة الورقة المنشورة في مجلة علم الوراثة والجينوم .

تهدد الطفرات تهدد العديد من الأدوية و لقاحات قيد التطوير لمحاربة الوباء، حيث حدد العلماء في جميع أنحاء العالم أكثر من 21000 طفرة حدثت في الحمض النووي الريبي (RNA) لفيروس سارس- CoV-2 حتى الآن ، وفقًا لمركز الصين الوطني للمعلومات الحيوية.

تم اكتشاف هذه الطفرات في الغالب في سلالة واحدة من الفيروس معزولة من شخص واحد، ويمكن للفيروس أيضًا أن يتحول إلى سلالات مختلفة داخل نفس المضيف ، وهي ظاهرة تُعرف باسم الطفرة داخل المضيف.

لكن العلماء لم يكن لديهم دليل قوي، على الرغم من عزل بعض السلالات المختلفة من نفس المريض ، إلا أنها قد تكون نتيجة العدوى المشتركة.

كان الدليل موجودًا في عينات البراز ، وفقًا لفريق لي، وجمعوا عينات براز من ٩ أطفال كانوا يتعافون من المرض في مركز قوانغتشو الطبي للنساء والأطفال في مقاطعة جوانجدونج جنوب الصين.

ووجد لي وزملاؤه أنه مقارنة بمسحات الفم أو الأنف ، فإن عينة البراز تحتوي على المزيد من المواد الفيروسية، وهذا على الأرجح لأنه ، وفقًا لبعض الدراسات السابقة ، يمكن للفيروس التاجي أن يغزو بكفاءة الخلايا الموجودة على سطح الأمعاء البشرية.

تتغير الفيروسات طوال الوقت ولا يبدو أن معظم التغييرات في جينات فيروس كورونا الجديد لها أي عواقب، لكن في أحد الأطفال ، وجد الباحثون طفرة غير متوقعة من العينات المأخوذة بفارق يوم واحد فقط، ويمكن للطفرة تعديل البروتينات ، مما يتسبب في تغييرات في البنية الفيزيائية للفيروس وأنشطته ، على الرغم من أن التأثيرات الدقيقة لم يتم التحقيق فيها بعد.

كما حدثت تغيرات جينية مماثلة لأطفال آخرين خلال فترة قصيرة نسبيًا مدتها ٥ أيام ، وفقًا للدراسة، ويعتقد بعض العلماء أن الطفرة عادة ما تسبب ضررًا أكثر من نفعها للفيروس. لكن البعض الآخر كان أقل تفاؤلاً لأن بعض الفيروسات ، مثل فيروس نقص المناعة البشرية (فيروس نقص المناعة البشرية) ، وقد استخدمت طفرة سريعة لتفادي الهجوم عن طريق اللقاح أو الأدوية.

قال الفريق، إن الدراسة التي قادها كشفت عن بعض المؤشرات المقلقة، حيث يبدو أن التغيرات السريعة في الجينات الفيروسية كانت استجابة دفاعية للأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة مع هؤلاء المرضى الصغار، وتباينت وتيرة التغيرات الجينية من طفل لآخر، وقد اتبعت هذه التغييرات نمطًا عشوائيًا وليس نمطًا متماسكًا.

قال عالم أحياء حكومي مقره شنغهاي يدرس استجابة الفيروس التاجي لنظام المناعة البشري ، إن الطفرة داخل المضيف قد تكون مشكلة مهمة تعيق فهمنا لفيروس كورونا ، لكن الدراسة الجديدة لم تجب على جميع الأسئلة.

على سبيل المثال ، ظل غير مؤكد ما إذا كانت السلالات الفيروسية المعزولة من عينات البراز لا تزال نشطة، لمخاوف تتعلق بالسلامة ، تم تسخين العينات قبل التحليل.

ويعتقد عدد متزايد من العلماء أن فيروس كورونا الجديد كان ينتشر بين البشر بهدوء لفترة طويلة قبل الكشف عنه وتفشيه في ديسمبر من العام الماضي، حيث كان هيكلها متكيفًا جيدًا مع جسم الإنسان وبالتالي بقي مستقرًا نسبيًا ، على الرغم من العدد الكبير من الطفرات المسجلة.

ويعد استقرار الفيروس خبرًا جيدًا لمطوري الأدوية واللقاحات ، الذين تم تصميم منتجاتهم في الغالب بناءً على السلالات الأولى التي تم الإبلاغ عنها في المرحلة المبكرة من الوباء.

لكن بعض الدراسات أشارت أيضًا إلى أن العدوى المشتركة مع سلالات مختلفة من الفيروس التاجي، يمكن أن تزيد الأعراض سوءًا ، وفي معظم البلدان لم يكن هناك أي إجراء للتعامل مع الدورة الدموية المشتركة للسلالات المتحولة في الشتاء القادم.

وقال لي وزملاؤه: "سلطت دراستنا الضوء على الحاجة إلى إجراء دراسات مكثفة حول ديناميكيات المتغيرات داخل المضيف، تمتد على نطاق واسع من الأعمار ، وشدة المرض والمناطق الجغرافية".