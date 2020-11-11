كورونا حول العالم.. دولة تسجل أول إصابة و7 بلدان لا تزال صامدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 1.279.550 شخصا على الأقل بفيروس كورونا منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الأربعاء.

وجرى تسجيل 51.810.889 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 36.395.975 مصابا حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

أول إصابة في أرخبيل فانواتو

أعلنت السلطات الصحيّة في فانواتو، الثلاثاء، تسجيل أول إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ والذي كان لغاية اليوم واحداً من البلدان النادرة في العالم الخالية من "كوفيد- 19".

وقالت وزارة الصحة إنّ شاباً يبلغ من العمر 23 عاماً وعاد مؤخراً من الولايات المتّحدة ثبتت مخبرياً إصابته بـ"كوفيد- 19" أثناء وجوده في الحجر الصحّي.

وأضافت في بيان أنّها صنّفت هذه الإصابة وافدة وليست محليّة، موضحة أنّها وضعت بروتوكولات صحية لاحتواء انتشار الفيروس.

ولفت البيان إلى أنّه في إطار الإجراءات الاحترازية المتّخذة لمكافحة الجائحة فإنّ هذا المسافر الآتي من بلد مصنّف شديد الخطورة وبائياً تمّ عزله عن بقية المسافرين خلال الرحلة التي عادت به إلى الأرخبيل.

وشدّد البيان على أنّ المصاب ومنذ لحظة وصوله إلى البلاد احترم جميع تدابير التباعد الاجتماعي، مشيراً إلى أنّ السلطات تتحرّى الأشخاص الذين خالطهم.

وفانواتو التي أغلقت حدودها في مارس/آذار لمنع وصول الوباء إليها، لم تسمح إلا في الآونة الأخيرة لمواطنيها العالقين في الخارج بالعودة إلى ديارهم وفق تدابير صحيّة صارمة.

وهذا الإجراء المكلف جداً على الصعيد الاقتصادي اعتمده عدد كبير من دول المحيط الهادئ لأنّها لم تجد بدّاً منه في ظلّ أنظمتها الصحيّة الهشّة.

7 دول بمنأى من الفيروس

وبفضل هذا الإجراء فإنّ كيريباتي وميكرونيزيا وناورو وبالاو وساموا وتونغا وتوفالو لا تزال على ما يبدو بمنأى من الفيروس.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول سجّلت جزر مارشال وجزر سليمان أولى الإصابات بـ"كوفيد-19"، لكنّها كانت إصابات وافدة وقد نجحت لغاية اليوم في احتوائها ومنع انتقال العدوى إلى السكان.

5.7 مليون إصابة في البرازيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل، مساء الثلاثاء، إنها سجلت 25012 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و201 وفاة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي الإصابات في البرازيل بلغ 5 ملايين و700044 بينما بلغ إجمالي الوفيات 162829.

17 إصابة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البر الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، نزولا من 22 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة جرى تسجيلها في أنهوي، وهي الأولى في الإقليم الواقع بشرق الصين منذ 27 فبراير/شباط، وأن بقية الحالات لقادمين من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 15 إصابة بلا أعراض، نزولا من 25 حالة مماثلة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 86284 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

5746 إصابة في المكسيك

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، الثلاثاء، 5746 إصابة جديدة بفيروس كورونا و617 حالة وفاة ليصبح إجمالي الإصابات 978531 وإجمالي الوفيات 95842.

ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

أكثر من 100 ألف إصابة في أمريكا

أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا لليوم السابع على التوالي فيما ارتفع عدد الوفيات اليومية لأعلى مستوى منذ أغسطس/آب.

وسجلت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 134 ألف إصابة جديدة. وسجلت في المتوسط 120 ألف إصابة يومية خلال الأيام السبعة الماضية.

وبلغ عدد الوفيات اليومي 1450 ليتجاوز 1400 لأول مرة منذ منتصف أغسطس/آب.

كما واصل عدد المرضى في المستشفيات الارتفاع ليصل إلى 61471 وهو أعلى مستوى منذ بدء الجائحة.