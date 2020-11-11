شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات بسيطة هتساعدك فى الحفاظ على صحة جهازك الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجهاز الهضمي لجسم الإنسان هو المفتاح لمعالجة الطعام الذي نستهلكه وامتصاص المعادن والفيتامينات، في حياتنا السريعة ونظام الأكل السيئ يتم إهمال الجهاز الهضمي باستمرار ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدد من الأمراض ، بما في ذلك التهاب الأمعاء والتهاب الزائدة الدودية ومتلازمة القولون العصبي.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS تناول السكر الزائد والأطعمة المصنعة والوجبات السريعة يمكن أن يضع عبئًا على معدتك والجهاز الهضمي، مما يجعله يعمل بمرور الوقت، وهناك عدة طرق للحفاظ على صحة الجهاز الهضمى وفقا لما أكده الدكتور فيجاي سي ريدي ، استشاري جراحة السمنة بالمنظار العام في مستشفى أبولو سبكترا بالهند.

طرق الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى

موازنة وجباتك: حاول موازنة وجباتك عن طريق تناول كميات أقل من الأرز الأبيض ، خاصة إذا كنت تتناول السكر الزائد في الحلويات حاول أن تشرب كوبًا من الماء الدافئ والليمون مرتين يوميًا لتطهير جسمك ومعدتك.

تناول الكثير من الماء: أدخل الكثير من الماء والمشروبات الطبيعية الأخرى، حيث تساعد هذه المشروبات في التخلص من السموم الطبيعية للهواء الملوث والمشاكل التي يسببها في معدتك.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي: فهو يعمل باعتباره أقوى مضادات الأكسدة، يساعد فيتامين سي أيضًا في تجديد فيتامين هـ ، الخضراوات مثل الدجاج والبقدونس والملفوف إلى جانب الفواكه مثل البرتقال والجوافة هي مصدر غني بفيتامين سيقم بتضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة جهازك الهضمى.

لا تفرط في تناول المشروبات الغازية: هي مشروبات غنية بالسعرات الحرارية يمكن أن تؤذي جهاز المناعة والجهاز الهضمي لذا قسِّم كمية المشروبات التي تتناولها وتناول الكثير من الأطعمة المعززة للمناعة لحماية جهازك الهضمي.