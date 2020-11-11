ما بعد الرفع من قائمة الإرهاب.. محور لقاءات بوث في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علمت ”الخليج 365” من مصدر بالحكومة أن المبعوث الأمريكي للسودان سيلتقي عددا من المسؤولين، لبحث ترتيبات رفع الخرطوم من قائمة الإرهاب.

وقالت المصدر ،الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن المبعوث الأمريكي دونالد بوث، سيجتمع الخميس المقبل مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالخرطوم لبحث ترتيبات رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وأضاف المصدر، أن المبعوث التقى بوزير الصناعة والتجارة مدني عباس لمناقشة استعدادات البلاد لاستقبال الاستثمارات الدولية بعد رفع البلاد من قائمة الإرهاب .

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن المبعوث التقى وكيل وزارة العمل والتنمية السوداني في حضور أمبر باسكت نائبة رئيس بعثة السفارة الأمريكية بالخرطوم .

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق لموقف السودان من تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، والجهود المبذولة من الوزارة في إصلاح القوانين وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار الأجنبي بالسودان.





في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.