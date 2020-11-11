شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أبل تطرح جهازها الأقوى MacBook Pro بمعالج Apple M1 وسعر يبدأ من 1299 دولارا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت آبل Apple عن نسختها الاحدث والاقوى من جهازها MacBook Pro مع شريحة جديدة متطورة لاول مرة من آبل تسمى Apple M1 وتقول ابل ان وحدة المعالجة المركزية لجهازها اقوى 3 مرات تقريبا من السابق بالاضافة إلى كارت الجرافيك سيكون اسرع 5 مرات ومحرك عصبي Neural Engine هو الأكثر تطوراً مع تعلم آلي أسرع حتى 11 مرة، وعمر بطارية يصل إلى 20 ساعة ليكون الأطول مدة في أي جهاز Mac.

وقد قالت ابل ان حجم «13.3 بوصة» للجهاز والذى سيتوفر به شريحة M1 سيكون متاحا ابتداءا من 17 نوفمبر.

وفيما يلى امكانيات جهاز MacBook Pro الجديدة من ابل :

- جهاز MacBook Pro بحجم 13 بوصة وبشريحة ابل M1

- الشاشة

شاشة ‏Retina مقاس 13.3 إنش بإضاءة خلفية LED وتكنولوجيا IPS بوضوح 2560 × 1600 وكثافة 227 بكسل لكل إنش مع دعم ملايين الألوان

وضوح الشاشة :

1680 × 1050

1440 x‎ ‏900‏‎‎‏

1024 x‎ ‏640‏‎‎‏

سطوع بدرجة 500 شمعة/المتر المربع مع تكنولوجيا True Tone

- الشريحة

شريحة Apple M1

وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى

وحدة معالجة رسومات جرافيك ثمانية النوى

المحرك العصبي Neural Engine مع 16 نواة



- البطارية والطاقة

حتى 17 ساعة من تصفح الإنترنت لاسلكياً

حتى 20 ساعة من تشغيل الأفلام على تطبيق Apple TV‏

بطارية ليثيوم بوليمر مدمجة بطاقة 58.2 واط في الساعة

محول طاقة USB-C بقدرة 61 واط

- الذاكرة RAM

ذاكرة موحدة 8GB وقد تصل إلى 16 جيجا

- سعة التخزين

قرص SSD سعة 256GB

او

قرص SSD سعة 512GB

وقد تصل إلى 2 تيرا بايت



- المنافذ

2 منفذ Thunderbolt / USB 4 مع دعم:

DisplayPort

Thunderbolt 3 (لغاية 40Gb/s)

الجيل الثاني من USB 3.1 (لغاية 10Gb/s)

- لوحة مفاتيح Magic Keyboard بإضاءة خلفية مع Touch Bar

- مستشعرTouch ID ومستشعر للإضاءة المحيطة



- لوحة تحكم Force Touch التي تساعد على التحكم الدقيق في المؤشر، وتتميز بالقدرة على استشعار الضغط، وتفعيل خاصية النقر بقوة، والمسرّعات، والرسم الحساس للضغط، وإيماءات اللمس المتعدد Multi-Touch

- الشبكة اللاسلكية

شبكة Wi-Fi 6 لاسلكية بمعيار 802.11ax

متوافقة مع IEEE 802.11a/b/g/n/ac

تكنولوجيا ‏Bluetooth 5.0‏‏‏ اللاسلكية

- الكاميرا

كاميرا FaceTime HD 720p

- دعم الفيديو

يدعم في الوقت نفسه درجة الوضوح الكاملة على الشاشة المدمجة بملايين الألوان مع:

شاشة خارجية واحدة بوضوح لغاية 6K وتردد 60Hz

مخرج الفيديو الرقمي Thunderbolt 3

مخرج DisplayPort ثابت عبر USB-C

دعم مخارج VGA وHDMI وDVI وThunderbolt 2 باستخدام محولات (تُباع على حدة)

- الصوت

مكبرات صوت ستيريو بنطاق ديناميكي عالٍ

صوت ستيريو بنطاق واسع

دعم تشغيل الصوت بتقنية Dolby Atmos

مقبس مقاس 3.5 مم لسماعات الرأس

‏‏‏‏‏- الحجم والوزن‏‏‏‏‏

الطول: 1.56 سم

العرض: 30.41 سم

العمق: 21.24 سم

الوزن: 1.4 كلغ

- محتويات العلبة

‏‏MacBook Pro‏‏‏ مقاس 13 إنش

محول طاقة USB-C بقدرة 61 واط

كابل شحن USB-C ‏(2 متر)





- الالوان: فضى ورمادي غامق

- السعر الرسمي :

- نسخة السعة التخزينية 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1299 دولارا امريكيا

- نسخة السعة التخزينية 512 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1499 دولاار امريكيا

يمكن زيادة الرام إلى 16 جيجا والسعة التخزينية إلى 2 تيرا بايت وسوف يزيد السعر وفقا لذلك ويختلف سعر الجهاز من بلد لاخر