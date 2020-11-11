شكرا لقرائتكم خبر عن سر الساعة الذكية التى تكشف كورونا بين موظفى الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور فريق من العلماء الأمريكيين من كلية إيكان للطب بجبل سيناء في الولايات المتحدة، منصة رقمية لتحديد عدوى فيروس كورونا، والأعراض ذات الصلة لدى موظفي الرعاية الصحية، وفقا للدراسة متاحة حاليًا على موقع ما قبل الطباعة medRxiv . أوضحت الدراسة أن الفريق البحثى قام بقياس معدل ضربات القلب باستخدام تطبيق هاتف ذكي جديد مثبت في جهاز قابل للارتداء. وعلى الرغم من أن خطر الإصابة بمضاعفات حادة مرتفع نسبيًا في الأفراد المعرضين للإصابة، مثل كبار السن أو الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة، فإن حوالي 30-45 ٪ من الأفراد المصابين بعدوى كورونا يظلون بدون أعراض أو أعراض خفيفة، وهذا يزيد من انتشار الفيروس حيث يقتصر الاختبار في الغالب على الأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض. في محاولة لتحديد حالات كورونا المحتملة، تم تطوير العديد من تطبيقات الهواتف الذكية لتتبع الأعراض، ومع ذلك، تعتمد هذه التطبيقات عمومًا على التزام المشاركين بالبروتوكول والأعراض المبلغ عنها ذاتيًا، والتي تؤدي أحيانًا إلى تنبؤات غير دقيقة بالحالات. على غرار تتبع الأعراض، يمكن قياس العديد من العوامل الفسيولوجية، مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم ونمط النوم ونشاط الجهاز العصبي اللاإرادي، بشكل موضوعي باستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد القابلة للارتداء.



ضربات القلب

وأظهرت الدراسات أنه يمكن تحسين دقة تحديد حالات كورونا المحتملة من خلال الجمع بين القياسات الفسيولوجية والبيانات التي تم الحصول عليها من تطبيقات تتبع الأعراض.

ويعد تقلب معدل ضربات القلب (HRV) أحد هذه العوامل التي توفر معلومات مهمة حول الحديث المتبادل بين الجهاز العصبي السمبتاوي والجهاز السمبثاوي.

في الدراسة الحالية، استخدم العلماء بيانات معدل ضربات القلب HRV التي تم جمعها باستخدام تطبيق هاتف ذكي جديد لتحديد والتنبؤ بعدوى كورونا، بين موظفي الرعاية الصحية العاملين في جميع أنحاء النظام الصحي في مدينة نيويورك.

تصميم الدراسة الحالية يهدف العلماء تحديدًا إلى تحديد ما إذا كانت التغييرات في معدل ضربات القلب HRV يمكن أن تتنبأ بوجود أو تطور أعراض COVID-19.

علاوة على ذلك، حاولوا تقييم نمط التغيرات في HRV طوال فترة المرض النشطة، تم إجراء التسجيل عن بُعد للمشاركين HRV باستخدام تطبيق Smartphone (تطبيق Warrior Watch) مثبت في ساعات Apple. تم توجيه المشاركين لارتداء الساعة لمدة 8 ساعات على الأقل في اليوم، ثم تم جمع الأعراض المختلفة المرتبطة بـ كوورنا، بما في ذلك الحمى والسعال والعطس والضعف وسيلان الأنف وضيق التنفس والصداع والإسهال وفقدان الشم والذوق، يوميًا باستخدام استبيانات المسح، بالإضافة إلى ذلك ، تم جمع نتائج اختبار كورونا المستند إلى تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبار الأجسام المضادة المضادة باستخدام استبيانات المسح.

تم تقييم مجموعه 297 من العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال فترة الدراسة، وكان متوسط ​​فترة المتابعة 42 يومًا، وخلال هذه الفترة ، أبلغ 13 مشاركًا عن تشخيص إيجابي لـ كورونا.

وجد أن النمط اليومي لـ معدل ضربات القلب، يختلف اختلافًا كبيرًا بين المشاركين مصابين أو غير مصابن بكورونا. كما لوحظ تباين كبير لدى المشاركين من 7 أيام قبل تشخيص كورونا إلى 7 أيام.

يشير هذا إلى أن التغييرات في معدل ضربات القلب، يمكن اعتبارها مؤشرًا جيدًا على كورونا، ومن المثير للاهتمام ، أنه بعد 7-14 يومًا من تشخيص كورونا ، مال النمط اليومي من معدل ضربات القلب إلى التطبيع ، ولم يلاحظ أي اختلاف كبير بين المشاركين مع وبدون كورونا

تشير نتائج الدراسة إلى أنه يمكن استخدام التغييرات في النمط اليومي من معدل ضربات القلب كمعامل فسيولوجي تم الحصول عليه رقميًا لتحديد الأفراد المصابين بعدوى كورونا المحتملة. يمكن أيضًا استخدام هذه المعلمة للتنبؤ بـ كورونا حتى قبل ظهور الأعراض.