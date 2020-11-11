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شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «آبل» تطرح جهازها الأنحف والأخف وزنًا «MacBook Air» بإمكانيات وسرعات مضاعفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت آبل Apple منذ قليل عن نسختها الاحدث من جهاز ماك بوك إير MacBook Air مع شريحة متطورة من آبل تسمى Apple M1.
وتقول آبل عن جهازها الجديد إنه يملك وحدة معالجة مركزية أسرع 3 مرات ونصف من السابق، إضافة إلى وحدة معالجة الرسوميات أسرع 5 مرات.
ومحرك عصبي Neural Engine هو الأكثر تطوراً مع تعلم آلي أسرع حتى تسع مرات، وبطارية هي الأطول عمراً في جميع اجهزة MacBook Air.
ويأتى كل هذا مع تصميم صامت من دون مراوح داخلية للتبريد.
وفيما يلى الامكانيات الكاملة للجهاز:
- الشاشة
شاشة Retina مقاس 13.3 إنش بإضاءة خلفية LED وتكنولوجيا IPS؛ بوضوح ثابت 2560 × 1600 وكثافة 227 بكسل لكل إنش مع دعم ملايين الألوان
وضوح الشاشة :
1680 × 1050
1440 x 900
1024 x 640
سطوع بدرجة 400 شمعة/المتر المربع مع تكنولوجياTrue Tone
- الشريحة Apple M1
يوجد نوعان وفقا لاختيارك :
1- وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى مع 4 نوى أداء و4 نوى كفاءة مع وحدة معالجة رسومات غرافيك سباعية النوى والمحرك العصبي Neural Engine مع 16 نواة
2- نفس الشريحة الاولى مع اختلاف وحدة معالجة رسومات الجرافيك هنا اعلى حيث انها ثمانية النوى
- البطارية والطاقة
حتى 15 ساعة من تصفح الإنترنت لاسلكياً
حتى 18 ساعة من تشغيل الأفلام على تطبيق Apple TV
بطارية ليثيوم بوليمر مدمجة بطاقة 49.9 واط في الساعة
محول طاقة USB-C بقدرة 30 واط
- المنافذ
2 منفذ Thunderbolt / USB 4 مع دعم:
DisplayPort
Thunderbolt 3 (سرعة حتى 40Gb/s)
الجيل الثاني من USB 3.1 (سرعة حتى 10Gb/s)
- الذاكرة أو RAM
ذاكرة موحدة 8GB وقد تصل إلى 16
- وحدة التخزين
قرص SSD سعة 256GB
او
قرص SSD سعة 512GB
- مُستشعرTouch ID
- الشبكة اللاسلكية
شبكة Wi-Fi 6 لاسلكية بمعيار 802.11ax
متوافقة مع IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth
تكنولوجيا Bluetooth 5.0 اللاسلكية
- الكاميرا
كاميرا FaceTime HD 720p
- دعم الفيديو
شاشة خارجية واحدة بوضوح لغاية 6K وتردد 60Hz
مخرج الفيديو الرقمي Thunderbolt 3
مخرج DisplayPort ثابت عبر USB-C
دعم مخارج VGA وHDMI وThunderbolt 2 باستخدام محولات (تُباع على حدة)
- الصوت
مكبرات صوت ستيريو
صوت ستيريو بنطاق واسع
دعم تشغيل الصوت بتقنية Dolby Atmos
مقبس مقاس 3.5 مم لسماعات الرأس
- الحجم والوزن
الطول: 0.41- 1.61 سم
العرض: 30.41 سم
العمق: 21.24 سم
الوزن: 1.29 كلغ
- محتويات العلبة
جهاز MacBook Air
الشاحن USB-C بقدرة 30 واط
كابل شحن USB-C (2 متر)
- الالوان
ذهبي وفضي ورمادي غامق
- السعر الرسمي
- النسخة ذات سعة التخزين 256 جيجا مع شريحة الرسوميات سباعية النواة و8 جيجا رام بسعر 999 دولارا امريكيا
- النسخة ذات سعة التخزين 512 جيجا مع شريحة رسوميات ثمانية النواة و8 جيجا رام بسعر 1249 دولارا امريكيا
وسوف يكون الجهاز متاحا بدءا من 17 نوفمبر ويختلف السعر من بلد لاخر.
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الوضع في مصر
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اصابات
109,422
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تعافي
100,439
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وفيات
6,380
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.