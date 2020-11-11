شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «آبل» تطرح جهازها الأنحف والأخف وزنًا «MacBook Air» بإمكانيات وسرعات مضاعفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت آبل Apple منذ قليل عن نسختها الاحدث من جهاز ماك بوك إير MacBook Air مع شريحة متطورة من آبل تسمى Apple M1.

وتقول آبل عن جهازها الجديد إنه يملك وحدة معالجة مركزية أسرع 3 مرات ونصف من السابق، إضافة إلى وحدة معالجة الرسوميات أسرع 5 مرات.

ومحرك عصبي Neural Engine هو الأكثر تطوراً مع تعلم آلي أسرع حتى تسع مرات، وبطارية هي الأطول عمراً في جميع اجهزة MacBook Air.

ويأتى كل هذا مع تصميم صامت من دون مراوح داخلية للتبريد.

وفيما يلى الامكانيات الكاملة للجهاز:

- الشاشة

شاشة ‏Retina‏ مقاس 13.3 إنش بإضاءة خلفية LED وتكنولوجيا IPS؛ بوضوح ثابت 2560 × 1600 وكثافة 227 بكسل لكل إنش مع دعم ملايين الألوان

وضوح الشاشة :

1680 × 1050

1440 x‎ ‏900‏‎‎‏

1024 x‎ ‏640‏‎‎‏

سطوع بدرجة 400 شمعة/المتر المربع مع تكنولوجياTrue Tone

- الشريحة Apple M1

يوجد نوعان وفقا لاختيارك :

1- وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى مع 4 نوى أداء و4 نوى كفاءة مع وحدة معالجة رسومات غرافيك سباعية النوى والمحرك العصبي Neural Engine مع 16 نواة

2- نفس الشريحة الاولى مع اختلاف وحدة معالجة رسومات الجرافيك هنا اعلى حيث انها ثمانية النوى

- البطارية والطاقة

حتى 15 ساعة من تصفح الإنترنت لاسلكياً

حتى 18 ساعة من تشغيل الأفلام على تطبيق Apple TV‏

بطارية ليثيوم بوليمر مدمجة بطاقة 49.9 واط في الساعة

محول طاقة USB-C بقدرة 30 واط

- المنافذ

2 منفذ Thunderbolt / USB 4 مع دعم:

DisplayPort

Thunderbolt 3 (سرعة حتى 40Gb/s)

الجيل الثاني من USB 3.1 (سرعة حتى 10Gb/s)

- الذاكرة أو RAM

ذاكرة موحدة 8GB وقد تصل إلى 16

- وحدة التخزين

قرص SSD سعة 256GB

او

قرص SSD سعة 512GB

- مُستشعرTouch ID

- الشبكة اللاسلكية

شبكة Wi-Fi 6 لاسلكية بمعيار 802.11ax

متوافقة مع IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth

تكنولوجيا ‏Bluetooth 5.0‏‏‏ اللاسلكية

- الكاميرا

كاميرا FaceTime HD 720p

- دعم الفيديو

شاشة خارجية واحدة بوضوح لغاية 6K وتردد 60Hz

مخرج الفيديو الرقمي Thunderbolt 3

مخرج DisplayPort ثابت عبر USB-C

دعم مخارج VGA وHDMI وThunderbolt 2 باستخدام محولات (تُباع على حدة)

- الصوت

مكبرات صوت ستيريو

صوت ستيريو بنطاق واسع

دعم تشغيل الصوت بتقنية Dolby Atmos

مقبس مقاس 3.5 مم لسماعات الرأس

- الحجم والوزن‏‏‏‏‏

الطول: 0.41- 1.61 سم

العرض: 30.41 سم

العمق: 21.24 سم

الوزن: 1.29 كلغ

- محتويات العلبة

جهاز MacBook Air

الشاحن USB-C بقدرة 30 واط

كابل شحن USB-C ‏(2 متر)

- الالوان

ذهبي وفضي ورمادي غامق

- السعر الرسمي

- النسخة ذات سعة التخزين 256 جيجا مع شريحة الرسوميات سباعية النواة و8 جيجا رام بسعر 999 دولارا امريكيا

- النسخة ذات سعة التخزين 512 جيجا مع شريحة رسوميات ثمانية النواة و8 جيجا رام بسعر 1249 دولارا امريكيا

وسوف يكون الجهاز متاحا بدءا من 17 نوفمبر ويختلف السعر من بلد لاخر.