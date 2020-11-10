أوروبا تحت رحمة كورونا.. 300 ألف وفاة مع اقتراب الشتاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقعت إحصاءات جديدة أن يتجاوز عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 في أوروبا 300 ألف وفاة مع اقتراب الشتاء.

وتساور المخاوف السلطات من أنه على الرغم من انتعاش الآمال في لقاح جديد، فإن الوفيات والإصابات ستواصل الارتفاع مع اقتراب الشتاء في أوروبا، بحسب "رويترز".

وفي الوقت الذي لا يزيد فيه سكان أوروبا على 10% فقط من سكان العالم، فإن إجمالي الإصابات بها يمثل نحو ربع إجمالي الإصابات البالغ عددها 50.7 مليون إصابة والوفيات البالغة 1.2 مليون وفاة على مستوى العالم، حتى إن مستشفياتها المجهزة تجهيزا جيدا أصبحت تعاني من الإجهاد.

وبعد تحقيق بعض النجاح في السيطرة على الجائحة عبر إجراءات عزل عام على نطاق واسع في وقت سابق من هذا العام، فإن الأعداد في زيادة منذ الصيف، وأمرت الحكومات بسلسلة إجراءات جديدة للحد من التواصل الاجتماعي.

وبلغ إجمالي الحالات المعلن عنها في أوروبا بشكل عام حوالي 12.3 مليون إصابة و295 ألف وفاة.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت معدلا بلغ 280 ألف حالة يوميا، بزيادة 10% عن الأسبوع السابق، وهو ما يزيد قليلا على نصف جميع الإصابات الجديدة التي تم الإعلان عنها على مستوى العالم.