تايلاند تطلق خطة الطاقة للجميع.. الرهان على أسطح المنازل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تركز تايلاند، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة والتصدير، على الطاقة النظيفة والمتجددة.

من المتوقع بحلول عام 2036 أن يصل توليد الطاقة المتجددة إلى سعة إجمالية قدرها 17 جيجاوات، وهو ما يمثل قفزة كبيرة عن الهدف المحدد سابقًا وهو 6 جيجاوات، وفقا لبيانات إيرينا.

وخلال فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2020 تطرق المشاركون لتجربة تايلاند في التوجه نحو الطاقة النظيفة.

وقالت أيرينا إن إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في تايلاند يمكن أن يرتفع إلى 37٪ - ارتفاعًا من 12٪ حاليًا. بشكل عام ، فإن خطة تنمية الطاقة في تايلاند تعمل على تقسيم إنتاج الطاقة بين الغاز الطبيعي (53٪) والوقود غير الأحفوري (35٪) والفحم (12٪).

وبحسب خطة تنمية الطاقة في تايلاند، فمن المتوقع أن تبلغ المساهمة الإجمالية للطاقة المتجددة 29358 ميجاوات ، أو 33٪ من القدرة الوطنية لتوليد الكهرباء.و ستشكل الطاقة التي تعمل بالفحم 12٪ فقط

وأنتجت البلاد نحو 8.7% من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة غير المائية فى العام 2017-2018 وفقًا لبيانات وزارة الطاقة، وتتنافس تايلاند مع الاقتصاديات الأخرى للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث يتكلف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في تايلاند حاليًا ما بين 62 و111 دولارًا لكل ميجاوات في الساعة مقارنة بما يتراوح بين 69 و88 دولارًا للفحم و90 إلى 96 دولارًا للغاز الطبيعى.

وقال داين لوه، محلل الطاقة والطاقة المتجددة في وكالة “فيتش”، إن تايلاند لديها ظروف طبيعية جيدة للطاقة المتجددة بما في ذلك مستويات الإشعاع الشمسى العالية والنفايات الحيوية الكبيرة من الزراعة ومن المحتمل أن يكون هناك نمو قوى فى هذا القطاع الفترة المقبلة.

ووفقا لموقع سمارت إنيرجى المتخصص بشئون الطاقة فإن تطوير التكنولوجيا المتقدمة يعد من العوامل المركزية لانتقال تايلاند إلى اقتصاد منخفض الكربون، من خلال تنفيذ الطاقة الذكية - ولا سيما مبادرة الشبكة الذكية - هو سياسة وطنية في إطار الخطة الرئيسية لوزارة الطاقة ".

"تنص الخطة على أن تستثمر الشركات المملوكة للدولة ما يقرب من 200 مليار بات (6.354 مليار دولار) في الشبكات الذكية قبل عام 2036 لتعزيز إمدادات الطاقة والكفاءة ومرونة الشبكة وتقليل انبعاثات الكربون."

طاقة متجددة

في مايو 2019 ، تم إطلاق برنامج تجريبي (جزء من الاستراتيجية التي تحددها خطة تطوير الطاقة البديلة) لـ 100 ميجاوات من أسطح المنازل الشمسية المحلية.

وتبلغ القدرة المركبة المقترحة لتوليد الطاقة الشمسية 15.574 ميجاوات، من المتوقع أن يتم الحصول على 10000 ميجاوات من التركيبات على الأسطح. تشكل الطاقة الشمسية في تايلاند 60% من إجمالي السعة المركبة لرابطة دول جنوب شرق آسيا.

وتبلغ قدرة الرياح أكثر من 600 ميجاوات ، أي خمس هدفها لعام 2036.

من المتوقع أن يتم إنتاج5.786 ميجاوات إضافية من الكتلة الحيوية ، و نحو 2.989 ميجاوات من الرياح و 3000 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية بين المنتجين المحليين والمستوردة من لاوس. من المتوقع أن ينتج تحويل النفايات إلى طاقة 900 ميجاوات.

سيساهم الغاز الحيوي والطاقة المائية الصغيرة الحجم بحوالي 1100 ميجاوات، فإن هذا سيضع مساهمة الطاقة المتجددة في 29358 ميجاوات ، أو 33 ٪ من القدرة الوطنية لتوليد الكهرباء.

الطاقة للجميع

وضع خطة تنمية الطاقة في تايلاند، حوافز لتشجيع استثمارات الطاقة المتجددة ، كما أن إطار السياسة يدعم زيادة كمية الطاقة المتجددة المستخدمة في البلاد. كانت هناك دعوات لمزيد من المشاركة من أصحاب المصلحة في تطوير السياسة لتعزيز تنمية الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يزيد مخطط "الطاقة للجميع" في تايلاند من مقدار تحويل النفايات إلى طاقة، حيث دعت لوزارة الطاقة إلى بدء تشغيل المشاريع في عام 2022 بموجب نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. سيأتي متوسط الاستثمار المقدر بـ 10 ملايين دولار لكل مشروع من شركات الاستثمار التي تديرها الدولة.

دعم تايلاند أكثر من 9.7 مليار دولار أمريكي من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة منذ عام 2010. وقد تم بالفعل وضع إطار لقطاع الطاقة التايلاندي الذي يتحول إلى مستقبل منخفض الانبعاثات.