شكرا لقرائتكم خبر عن شتاء وبرد وسنة أولى أمومة.. ازاى تحمى طفلك فى عز البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "إزاى هحميه وادفيه فى فصل الشتاء وهتعامل ازاى مع عياطه المستمر والرضاعة الطبيعية كام مرة فى اليوم"؟، هى الأسئلة التى تدور فى ذهن الأمهات فى السنة الأولى من الأمومة وخصوصا فى فصل الشتاء، فقد يتعرض الطفل لنزلات البرد والأنفلونزا باستمرار فى فصل الشتاء ولذلك يجب أن تكون الأم على دراية كاملة بالتعامل مع طفلها فى فصل الشتاء، وفى التقرير التالى يقدم الخليج 365 نصائح للأمهات للتعامل مع طفلها حديث الولادة فى فصل الشتاء وفقا لما ذكره موقع Fit pregnancyوbabycenter

فى السنة الأولى من الأمومة لا تعرف الأمهات الطريقة الصحيحة لاستحمام الطفل وحمايته من نزلات البرد والأنفلونزا وهناك خطوات تساعدك فى استحمام الطفل بطريقة صحية، وهى:

1: لا بد أن يكون المكان الذى تستخدميه لتحميم الطفل دافئ ومغلق حتى لا تعرضى طفلك لنزلات البرد والأنفلونزا.

2: أن يكون الحوض المستخدم لتحميم الطفل بلاستيك وصحى وبه جوانب مسنودة.

3:استخدمى الشامبو الخاص للاطفال مع استخدام الليفة الاسفنجية.

4:نظفى وجه الطفل والاذن جيدا بقطنة مبلولة.

5:امسحى على رأسة بقطنة مبلولة.

6:ادهنى جسم الطفل بزيت خاص للأطفال وبودرة اطفال.

الرضاعة الطبيعية من أهم طرق التغذية لطفلك ولها فوائد عديدة ، فمن أهم فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل هى:

1:الرضاعة الطبيعية تقلل فرص إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوى ونزلات البرد والفيروسات والالتهابات المعوية.

2:إرضاع الطفل يقلل من خطر إصابته بأمراض مزمنة مثل: السكرى من النوع الأول ومرض الاضطرابات الهضمية على المدى الطويل.

3: تقل لفرص إصابتهن بهشاشة العظام بعد سن اليأس، فعندما تكون الأم حاملاً ومرضعة فإن جسدها يمتص الكالسيوم بكفاءة أكبر.

4: تقلل خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضع، حيث تحتوى على العديد من العناصر والفيتامينات.

5: الرضاعة الطبيعية تقلل من فرص الإصابة بالسرطان للأم والطفل معاً.

6: للرضاعة الطبيعية فوائد هائلة لنمو الطفل ولكنها ايضا تعحقق علاقة قوية بين الأم وطفلها وتساعد على الاتصال العاطفى بينهم.

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"بيعيط ليه؟"، هو السؤال التى تسأله الامهات دائما عن سبب بكاء طفلها حديثى الولادة المستمر ، ولكن هناك اسباب مختلفة وطرق للتعامل لتهدئة الطفل وهى:

1: قد يكون سبب البكاء أثناء النوم هو الجوع، فالأطفال حديثو الولادة معدتهم صغيرة الحجم ولا تستطيع تحمل الجوع لفترات طويلة ، لذلك ينصح برضاعة الطفل كل ساعتين.

2:المغص، من أبرز الاسباب التى تؤدى لبكاء الرضيع أثناء الليل، لذلك اذا استمر البكاء لفترات يجب عرضه على طبيب متخصص.

3:يحتاج الطفل للعناق والاطمئنان من حين لأخر فقد يشعر دائما بالخوف والقلق الذى يسبب له البكاء اثناء الليل.

4:قد يواجه الطفل كوابيس مزعجة فى نومه هى السبب فى البكاء ليلا، فيجب على الام تهدئته.

5:يعانى الطفل الرضيع فى نومه بالأرق والتعب احيانا مما يجعله يبكى اثناء النوم.

6:الشعور بالبرد أو الحر، لذلك يجب أن تعلم الام درجات الحرارة وارتداء الطفل ملابس مناسبة للطقس.

7:قد يحتاج الطفل لتغيير الحفاضة المتسخة لأنها تسبب له الضيق والإزعاج.

نصائح لتهدئة بكاء الطفل

1:يجب على الأم أن تهتم بمواعيد الرضاعة الطبيعية لتتجنب بكاء الطفل من الجوع كما أن الرضاعة الطبيعية تشعره بالحنان والعطف.

2: تشغيل الموسيقى الهادئة، لمساعدة الطفل على التخلص من التوتر والقلق.

3:ضمى الطفل على صدرك حتى يشعر بالأمان وعدم الرهبة من أى شئ يحاوطه.

4:تدليك الطفل بالزيوت الطبيعية الدافئة، حيث انها تساعد على الاسترخاء والنوم دون ارق أو توتر.

5:تهدئة الجو وتشغيل الانوار الهادئة التى تساعده على الاسترخاء.