شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الصين لتطهير الأغذية المجمدة للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستقوم الصين بتطهير جميع الشحنات الخارجية من منتجات سلسلة التبريد، كجزء من الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس الكورونا، وذلك وفقًا لإرشادات الاستيراد الجديدة الصادرة.

وقالت الإرشادات المنشورة على موقع لجنة الصحة الوطنية على الإنترنت وفقا لتقرير الجريدة الصينية " scmp"، إن عبوات المنتجات المجمدة المستوردة والمركبات المستخدمة في نقلها سيتم تطهيرها قبل تفريغها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم ربط عبوات الأغذية المجمدة ملوثة بحالات بين عمال الميناء ، كما ذكرت شنغهاي يوم الاثنين أن مناول شحن يبلغ من العمر 51 عامًا في مطار بودونغ بالمدينة أثبتت إصابته بالفيروس.



تطهير الواردات فى الصين

تم وضع الرجل في الحجر الصحي وتم تتبع أكثر من 180 من اتصالاته الوثيقة ، وفقًا لما ذكره لي قوه هوا ، نائب رئيس منطقة بودونغ الجديدة بالمدينة، وقال لي "من بينهم 106 أشخاص تم عزلهم للمراقبة الطبية و 75 آخرين في طريقهم إلى المراكز ذات الصلة للحجر الصحي".

وأضاف: "ستكون خطوتنا التالية هي إجراء التحقيقات اللازمة بشأن الأمراض المعدية لتحديد المصدر من خلال إجراء اختبارات الحمض النووي، لضمان قيامنا بعمل مناسب في مجال الوقاية والسيطرة على الحجر الصحي".

يوم الأحد ، أفادت مدينة تيانجين الشمالية أن رجلاً يبلغ من العمر 47 عامًا ثبتت إصابته بأنه حامل للفيروس بدون أعراض. تم اختباره بعد تحديده على أنه مخالط وثيق لحالة مؤكدة - رجل يبلغ من العمر 38 عامًا يعمل في شركة تخزين بارد وكان يتعامل مع منتجات لحم الخنزير المستوردة من ألمانيا.

في غضون ذلك ، قالت السلطات في تايوان بمقاطعة شانشي بوسط البلاد بالصين، إن سمكة الشريط المجمدة المستوردة إلى تيانجين من الهند، أثبتت أيضًا إصابتها بفيروس كورونا ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية.

أثبتت العديد من منتجات سلسلة التبريد المستوردة إلى الصين أنها إيجابية للفيروس في الأشهر الأخيرة، وفي سبتمبر ، أوقفت الصين الواردات من 56 شركة أغذية لسلسلة التبريد في 19 دولة ومنطقة أصيب فيها العمال بـكورونا.

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وقال وانغ جوانجفا ، خبير الجهاز التنفسي في مستشفى جامعة بكين الأول ، إن العديد من الإصابات مرتبطة بمنتجات سلسلة التبريد المستوردة ، وأن مسار الانتقال بحاجة إلى التوقف.

يمكن للفيروس أن يعيش لفترة أطول في بيئة باردة ، وبمجرد تلوث الطعام ، يمكن أن يؤدي إلى إصابة الفرد ، ثم مجموعة [من الأشخاص]. لذلك من الضروري للغاية أن يتم تطهير [مركبات النقل] والعبوات لتقليل هذا الخطر ".

وقال: "من الأكثر فاعلية السيطرة على الفيروس من المصدر ، بدلاً من محاولة احتوائه بعد انتشاره" ، مضيفًا أنه يجب على مدن مثل هونج كونج أيضًا اتباع نهج أكثر حرصًا في التعامل مع الأطعمة المجمدة المستوردة لتجنب هذا ممكن مسار الإرسال.