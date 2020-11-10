منها القهوة والشاي الأخضر … هذه أفضل الأطعمة لتحسين وظائف الكبد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

يعاني الكثير من الأشخاص من اضطرابات في وظائف الكبد، وينصح الأطباء في تناول بعض الأغذية الرئيسية التي تساعد على تحسين الوظائف بشكل كبير.

وكشف موقع ” webmd” عن أفضل الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تحسين وظائف الكبد، وتحافظ على سلامته.

وقال الموقع في تقرير له إن الأطعمة الغنية بالألياف تساعد الكبد على العمل بشكل أفضل، خاصة وظيفته الأساسية وهي تخليص الجسم من السموم.

وفيما يلي 7 أطعمة ومشروبات نصح الموقع بها لتحسين وظائف الكبد:

الشوفان: كشفت دراسات علمية أن تناول الشوفان يساعد على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة ومن الدهون المكدسة في البطن في الوقت نفسه، ما يساعد أيضاً على الوقاية من أمراض الكبد.

البروكولي: تساعد الخضار في الحفاظ على سلامة الكبد، والبروكولي واحدة من الخضار من الأغذية المثلى في هذا الأمر.

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القهوة: خلافا لما يتصّوره البعض، بأن القهوة قد تكون مضرة للكبد، فقد أظهرت دراسة أن تناول القهوة يوميا يساعد في تجنب الأضرار التي يمكن أن تحصل في الكبد نتيجة تناول الكحول بكثرة والأطعمة غير الصحية. كما كشفت دراسات أخرى أنها قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد.

الشاي الأخضر: توصلت دراسات علمية إلى أن الشاي الأخضر قد يساعد على الوقاية من بعض أنواع السرطان، منها سرطان الكبد، بفضل مضادات أكسدة يحتوي عليها.

الماء: الإكثار من شرب الماء من أفضل الخطوات التي يمكن القيام بها لحفاظ على صحة الكبد.

اللوز: تعتبر المكسرات ومنها اللوز مصادر ممتازة للفيتامين E الذي يساعد على الوقاية من مرض الكبد الدهني.

السبانخ: واحدة من الخضر الورقية التي تعد مصادر ممتازة لمضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين وظائف الكبد.

توت العليق: غني بمضادات أكسدة تساعد على الوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي الذي يصاحب السمنة وارتفاع مستويات الكوليسترول.