11 لقاحا على أعتاب مواجهة كورونا.. فايزر ليست الوحيدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسابق العلماء الزمن لابتكار لقاحات فعالة وآمنة تكبح فيروس "كوفيد-19" الذي طال الملايين قبل انتهاء عام 2020.

ونجح العلماء بالفعل في الصعود بـ11 مصلا للمرحلة الأخيرة من التجارب السريرية في انتظار إعلان النتائج النهائية قبل الاعتماد الدولي وبدء التصنيع.

ورغم أن اللقاحات عادة تتطلب سنوات من البحث والاختبار قبل الوصول إلى العيادة، فإن العلماء بذلوا جهودا مضاعفة تمخضت عن أكثر من 100 لقاح بينها 52 في التجارب السريرية على البشر، وما لا يقل عن 87 في مرحلة التجارب قبل السريرية أي قيد الاختبار النشط على الحيوانات.



ومنذ يناير/كانون الثاني بدأ الباحثون في فك تشفير جينوم SARS-CoV-2 وأجريت أولى تجارب سلامة للأمصال على البشر في مارس/آذار، والآن وصل 11 لقاحا إلى المرحلة النهائية من الاختبار.

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فايزر





أعلنت شركتا فايزر Pfizer الأمريكية وبيونتك BioNTech الألمانية أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما كان فعالاً بنسبة تزيد عن 90%. وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها مثل هذا الدليل، ومن المتوقع أن تثبت لقاحات أخرى في تجارب المرحلة الثالثة فعاليتها قريبا.

البداية في مايو/أيار، عندما أطلقت الشركتان تجربة المرحلة 1/2 على نسختين من لقاحهما، الذي يعتمد على مادة وراثية تسمى "mRNA"، ووجدتا أن كلا النسختين دفعت المتطوعين إلى إنتاج الأجسام المضادة ضد كورونا، وكذلك خلايا مناعية تسمى الخلايا التائية تستجيب للفيروس.

أيضا وجد الباحثون أن نسخة واحدة تسمى BNT162b2، أنتجت آثارًا جانبية أقل بشكل ملحوظ مثل الحمى والتعب، لذا اختاروها للانتقال إلى المرحلة 2/3 من التجارب.

وفي 27 يوليو/تموز، أعلنت الشركات إطلاق المرحلة 2/3 التجريبية مع 30 ألف متطوع في الولايات المتحدة ودول أخرى بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وألمانيا.

وكشف الباحثون أنه بعد الحصول على الجرعة الأولى يعاني بعض المتطوعين غالبا من آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة، وفي 12 سبتمبر/أيلول، وسعت الشركتان تجربتهما في الولايات المتحدة إلى 43 ألف مشارك.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، حصل المطوران على إذن لبدء اختبار اللقاح على أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، وهي أول تجربة أمريكية للقيام بذلك.

وأعلنت الشركتان في 8 نوفمبر/تشرين الثاني أن تحليل أول 94 حالة لـ"كوفيد-19" أسفر في التجربة عن نتائج أولية واعدة، ومن المتوقع أن تقدم فايزر طلبًا للحصول على تصريح استخدام طارئ بحلول نهاية الشهر الجاري.

موديرنا





تطور شركة موديرنا Moderna لقاحات تعتمد على آلية (mRNA) لإنتاج البروتينات الفيروسية في الجسم. البداية كانت في يناير/كانون الثاني عندما بدأت الشركة تطوير لقاح لفيروس "كوفيد-19".



وبالشراكة مع المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة وبتمويل من الحكومة الأمريكية بنحو مليار دولار، نجحت تجارب الشركة ووجد الباحثون أن اللقاح يقي القرود من فيروس كورونا.

في مارس/أذار، أدخلت الشركة أول لقاح لـ Covid-19 في التجارب البشرية التي أسفرت عن نتائج واعدة، وتقدم اللقاح إلى اختبار المرحلة الثالثة، الذي بدأ في 27 يوليو/تموز.

وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الشركة الانتهاء من تجنيد جميع المشاركين البالغ عددهم 30 ألفًا في الدراسة، بما في ذلك 7000 شخص بعمر 65 عامًا أو أكبر.

أكسفورد





طورت الشركة البريطانية السويدية AstraZeneca وجامعة أكسفورد لقاحًا يعتمد على فيروس شمبانزي يسمى ChAdOx1، وحاليا في مرحلة مجمعة بين الثانية والثالثة.

في مايو/أيار، منحت الولايات المتحدة المشروع 1.2 مليار دولار لدعم 300 مليون جرعة إذا ثبت أن اللقاح فعال.

ووجدت دراسة أجريت على القرود أن اللقاح يحمي الحيوانات من المرض. وفي تجربة المرحلة 1/2 لم يكتشف مطورو اللقاح أي آثار جانبية خطيرة، أيضا وجدت أن اللقاح رفع الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا وكذلك الدفاعات المناعية الأخرى.

بدأ اللقاح المرحلة 2/3 من التجارب في إنجلترا والهند (حيث يُعرف باسم كوفيشيلد)، بالإضافة إلى ذلك أطلقت الشركة تجارب المرحلة 3 في البرازيل وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة.

وقالت الشركة إن إجمالي طاقتها التصنيعية للقاح، في حالة الموافقة عليها، تبلغ ملياري جرعة، وبالفعل أنتج معهد المصل الهندي ملايين الجرعات لاستخدامها في التجارب.

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كانسينو





طورت شركة CanSino Biologics الصينية لقاحًا يعتمد على فيروس يسمى Ad5، بالشراكة مع معهد علم الأحياء في أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في البلاد، ومؤخرا جرى الموافقة على المرحلة الـ3 للاستخدام المحدود في الصين.

في مايو/أيار، نشر المطورون نتائج واعدة من تجربة سلامة المرحلة الأولى، وفي يوليو أفادوا أن تجاربهم في المرحلة الثانية أظهرت أن اللقاح أنتج استجابة مناعية قوية.

وفي خطوة غير مسبوقة، وافق الجيش الصيني على اللقاح في 25 يونيو لمدة عام باعتباره "دواء مطلوب بشكل خاص".

ولم يذكر CanSino ما إذا كان التطعيم سيكون إلزاميًا أم اختياريًا للجنود. وبدءًا من أغسطس/آب بدأت الشركة في تشغيل تجارب المرحلة 3 في عدد من البلدان، بما في ذلك السعودية وباكستان وروسيا.

نوفافاكس





تصنع شركة نوفافاكس Novavax اللقاحات عن طريق لصق البروتينات على جزيئات مجهرية.،وفي مايو/أيار أطلقت الشركة تجاربها على لقاح كورونا، واستثمر تحالف ابتكارات الاستعداد للأوبئة 384 مليون دولار في اللقاح.

وفي يوليو/ تموز، منحت الحكومة الأمريكية 1.6 مليار دولار لدعم التجارب السريرية للقاح وتصنيعه، وبعد الحصول على نتائج واعدة من الدراسات الأولية التي أجريت على القرود والبشر أطلقت الشركة تجربة المرحلة الثانية في جنوب إفريقيا في أغسطس/آب.

التجارب التي أجريت على 2900 شخص لن تقيس سلامة اللقاح فحسب بل فعاليته أيضا، وفي سبتمبر/أيلول أطلقت نوفافاكس تجربة المرحلة 3 التي سجلت ما يصل إلى 15 ألف متطوع في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تحقق نتائج محتملة بحلول بداية عام 2021.

وهناك تجربة أكبر للمرحلة الثالثة قيد التطوير لإطلاقها في الولايات المتحدة بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

ووقعت الشركة اتفاقا مع معهد Serum Institute of India وهو مصنع رئيسي للقاحات، لإنتاج ما يصل إلى ملياري جرعة سنويًا إذا نجحت التجارب، بينها 100 مليون جرعة للاستخدام في الولايات المتحدة بحلول الربع الأول من عام 2021، و40 مليون جرعة للاستخدام في أستراليا.

سينوفارم





طور معهد ووهان للمنتجات البيولوجية لقاحًا معطلاً للفيروس، وضعته الشركة الصينية المملوكة للدولة سينوفارم Sinopharm في الاختبارات السريرية، وأظهرت تجربة المرحلة 1/2 أن اللقاح أنتج أجسامًا مضادة لدى متطوعين، وبعضهم عانى من الحمى والآثار الجانبية الأخرى.

الشركة أطلقت تجارب المرحلة الثالثة في الإمارات خلال يوليو/تموز، وفي المغرب وبيرو في أغسطس/آب.

وقالت الشركة في وقت لاحق إن الحكومة منحتها الموافقة خلال الصيف على حقن مئات الآلاف من الأشخاص بلقاحين تجريبيين. وفي 14 سبتمبر/أيلول أعطت دولة الإمارات موافقة طارئة على لقاح Sinopharm لاستخدامه على العاملين في مجال الرعاية الصحية.

سينوفاك





تختبر الشركة الصينية الخاصة سينوفاك Sinovac Biotech لقاحًا معطلاً يسمى CoronaVac، وفي يونيو/حزيران أعلنت أن تجارب المرحلة 1/2 على 743 متطوعًا لم تجد أي آثار ضارة شديدة وأنتجت استجابة مناعية؛ لتطلق تجربة المرحلة الـ3 في البرازيل في يوليو/تموز، تلتها تجارب أخرى في إندونيسيا وتركيا.

في 16 سبتمبر/أيلول، بدأ تجربة المرحلة 1/2 للقاح للأطفال، ورغم أن الشركة لم تنشر بيانات المرحلة الأخيرة من التجارب بعد، فإن مسؤولين في البرازيل قالوا في 19 أكتوبر/تشرين الأول، إن اللقاحات كانت الأكثر أمانًا من بين 5 لقاحات كانوا يختبرونها في تجارب المرحلة الثالثة.

وأعلنت السلطات في مدينة جياشينغ شرقي الصين أنها ستمنح هذا العقار للأشخاص في وظائف عالية الخطورة نسبيًا، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي ومفتشي الموانئ وموظفي الخدمة العامة.

كوفاكسين





بالتعاون مع المجلس الهندي للبحوث الطبية والمعهد الوطني لعلم الفيروسات، صممت شركة Bharat Biotech الهندية لقاحًا يسمى كوفاكسين Covaxin يعتمد على شكل معطل من فيروس كورونا.

ووجدت الدراسات التي أجريت على القرود والهامستر أنها توفر الحماية من العدوى، وعندما أطلقت الشركة التجارب السريرية في يوليو/تموز انتشرت تقارير تفيد بأن اللقاح سيكون جاهزًا بحلول 15 أغسطس/آب.

لكن الشركة أعلنت أنها بدأت تجربة المرحلة الثالثة في 23 أكتوبر/تشرين الأول، وقالت للصحفيين إن اللقاح لن يكون متاحًا في وقت قريب من أوائل عام 2021.