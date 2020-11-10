20 ألف إصابة يوميا.. موسكو تواجه توحش كورونا بإجراء جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، إن النوادي والمطاعم بالعاصمة الروسية ستتوقف عن العمل ليلا لمدة شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك مع تجاوز عدد الإصابات اليومي في روسيا 20 ألفا.



وتصر السلطات على أن إجراءات العزل العام الصارمة التي فُرضت في الربيع لن تعود رغم ارتفاع العدد اليومي للإصابات إلى مستويات قياسية وتجاوز حصيلة الوفيات الرسمية الناجمة عن الفيروس في البلاد 31 ألفا، بحسب "رويترز".

وأكد سوبيانين أن العمل سيتوقف في أماكن الترفيه كالمطاعم والملاهي الليلية من الساعة 11 مساء إلى الـ6 صباحا اعتبارا من 13 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 15 يناير/ كانون الثاني، وحذر بعض العاملين في مكتبه من أن السلطات ستقوم بمداهمات وستفرض غرامات على المخالفين.

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وقال الرئيس فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن روسيا تختبر بالفعل لقاحين للوقاية من الفيروس وهي على أعتاب تسجيل لقاح ثالث، وذكر أن كل اللقاحات الروسية فعالة.

وسجلت روسيا 20977 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، و368 وفاة.



وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى مليون و817109 حالة، وهي خامس أعلى حصيلة إصابات بالمرض بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.