894 ألف فحص لكورونا في الإمارات خلال أسبوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية لعرض تطورات الوضع الصحي بالدولة في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وخلال الإحاطة كشف الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، عن مجموعة من الأرقام والإحصاءات التي أعدتها الأجهزة المعنية لرصد الأوضاع والمتغيرات الصحية خلال الأسبوع الممتد من 4 حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فيما استعرض الدكتور سيف جمعة الظاهري، المتحدث الرسمي للجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة "كوفيد-19" مستجدات عملية التخطيط لمرحلة التعافي من الوباء.



وكشف الحمادي أن هذا الأسبوع شهد إجراء 894,104 فحوصات على مستوى الإمارات بارتفاع قدره 11% عن الأسبوع الأسبق، فيما بلغ مجموع حالات الوفاة 15 حالة بانخفاض قدره 29%، ليبقى معدل الوفيات عند نسبة 0.4%، وهو من أقل النسب عالمياً مقارنة بكل من الاتحاد الأوروبي 2.4%، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.5%، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.8%.

ومن جانبه، قال الدكتور سيف جمعة الظاهري، المتحدث الرسمي للجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة "كوفيد-19"، إن المقصود بالتعافي هو طريقة التغلب على الأضرار والآثار الناجمة عن الأزمات والكوارث في جميع المجالات وتجاوزها بهدف الوصول لحياة طبيعية جديدة، والتكيف مع التغيرات، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأكد الظاهري أن قطاع الإعلام في الإمارات حرص منذ بداية الجائحة على إيصال الرسائل الاستراتيجية لجميع الوسائل الإعلامية بمختلف اللغات لضمان توعية أفراد المجتمع وذلك انطلاقا من التزام الدولة بمبدأ الشفافية والنزاهة في نقل المعلومة.

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وأشار إلى تأثر العديد من القطاعات بسبب الجائحة وبالأخص قطاعات الرعاية الصحية، والاقتصاد والسياحة، والرياضة، والتعليم، والطيران والمواصلات والنقل، لافتاً إلى أن الفكر الاستباقي والاستشرافي لدى الحكومة الإماراتية مكّنها من احتواء الموقف وسرّع من عملية العودة الآمنة التدريجية للحياة الطبيعية الجديدة.



ونوّه الظاهري إلى أن الإمكانيات التقنية عززت من أداء قطاعات عدة، حيث قام قطاع التجزئة بتوفير تطبيقات ذكية للمساعدة على التبضع من المنزل، ووفر قطاع الاتصال سبل الاتصال المرئي لخدمة العمل والتعلم عن بعد، فيما قدّم قطاع الترفيه منصات لمشاهدة الأفلام والبرامج، وقام قطاع البنوك باستخدام الطرق الرقمية لتقديم الخدمات.



وأكد أن خطوات النجاح في تخطي الأزمة بدأت بالفعل وأن دولة الإمارات تسير على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن الوصول إلى مرحلة التعافي النهائي يتطلب التخطيط بدقة وهو ما حدا بدولة الإمارات لتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة كوفيد-19 التي يترأسها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي نهاية الإحاطة، أشاد الظاهري بدور الجمهور في دعم جهود الإمارات، مؤكداً أهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كعنصر مهم وضروري لنجاح مرحلة التخطيط للتعافي.

