شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. «آبل» تعلن عن أجهزة جديدة في مؤتمر «Apple Event» (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعقد ابل Apple اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة مؤتمرها الأبرز Apple Event الذي ينتظره الملايين حول العالم للإعلان عن منتجاتها وذلك للاعلان في الغالب عن اجهزتها MAC بالمعالجات الجديدة ومنتجات أخرى. شعار آبل لمؤتمر نوفمير 2020 هو One More Thing لمعرفة كل ما يتوقع الإعلان عنه اليوم اضغط هنا ولمتابعة البث المباشر لمؤتمر أبل شاهد أدناه : Advertisements الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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