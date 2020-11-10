إنفوجراف.. الجوافة لعلاج الأنيميا و10 فوائد مذهلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتبر الجوافة فاكهة استوائية تمتاز بقشرها الأخضر المائل للصفرة ولبها الأبيض أو الوردي.
وتحتوي الجوافة على نسبة كبيرة من الحديد، ولذلك فهي من الفواكه التي تعالج فقر الدم ونقص الهيموجلوبين، ويمكن معرفة الفاكهة التي تحتوي على نسبة من الحديد بأن لونه يسود حين تقطع وتعرض للهواء.
كما تقدم الجوافة لجسم الإنسان مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، يوضحها الإنفوجراف التالي:
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