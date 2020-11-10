الإمارات تسجل 742 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 135,883 فحصا جديدا خلال 24 ساعة لرصد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت الوزارة الإماراتية أن الفحوص الجديدة أسهمت في الكشف عن 1096 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات إلى 144,385 حالة .
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 518 حالة .
كما أعلنت عن شفاء 742 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 139,701 حالة.
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