شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر أبل «Apple Event»: كل ما يُتوقع الإعلان عنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ستعقد ابل Apple اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المحيط الهادى، الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة مؤتمرا مباشرا للاعلان عن منتجات جديدة وهو الحدث الثالث خلال الثلاث اشهر الاخيرة لهذا العام بعد مؤتمر سبتمبر واكتوبر , وسيكون افتراضيا مثل سابقيه بسبب انتشار فيرس كورونا وسيكون شعار هذا المؤتمر هو One More Thing .

المنتج الرئيسي المتوقع الاعلان عنه في مؤتمر ابل هذه المرة هو اجهزة الماك MAC الجديدة تحت اسم Apple Silicon، وسيكون التركيز على خطط Apple لنقل تشكيلة Mac إلى معالجات Apple Silicon

حيث سبق وان أعلنت شركة Apple لأول مرة عن خططها لهذا الانتقال مرة أخرى في WWDC في يونيو، واكدت الشركة إطلاق أول Apple Silicon Mac للعملاء سيكون في عام 2020.

في السابق كانت ابل تستخدم معالجات Intel في تشكيلة اجهزة Mac، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تنقل فيها Apple جهاز Mac إلى بنية معالجات جديدة. حيث سبق منذ سنوات ان أعلنت شركة Apple عن خططها للانتقال من معالجات PowerPC في Mac إلى معالجات Intel مرة أخرى في عام 2005 .

مع Apple Silicon، ستتمتع Apple بمزيد من التحكم في مواعيدها وإنتاج المعالجات المستخدمة في Mac. حيث سبق ان العلاقة بين Apple وIntel قد توترت على مدى السنوات العديدة الماضية حيث واجهت الشركة المصنعة للرقائق العديد من التأخيرات في الإنتاج، مما أثر على تشكيلة Mac علما بان ابل أظهرت مدى تحكمها في إنشاء معالجاتها الخاصة على مر السنين في iPhone وiPad والدور على اجهزة الماك الان

وفيما يلى ما هو متوقع الاعلان عنه اليوم :

- MacBookPro

من المتوقع ان تكون اجهزة الماك الجديدة معتمدة على معمارية ARM وتستند إلى نفس بنية A14 كما في iPad Air وiPhone 12. ومع ذلك، سيتم تحسين المعالجات للنوافذ الحرارية الأكبر وخصائص الطاقة لأجهزة الكمبيوتر المحمولةو في أبريل الماضي قالت بلومبرج إن أول شريحة ARM Mac ستتميز بتصميم مكون من 12 نواة وسيكون هناك إصدارًا جديدًا من MacBook Pro مقاس 13 بوصة.

وسيكون جهاز MacBook Pro الجديد مقاس 13 بوصة المزود بـ Apple Silicon مشابهًا إلى حد كبير لجهاز MacBook Pro الحالي مقاس 13 بوصة. وهذا يعني أننا لا ينبغي أن نتوقع أي عمليات إعادة تصميم مع تحديث MacBook Pro لهذا العام وتشير التقارير حاليًا إلى أنه يمكننا الحصول على جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة معاد تصميمه في عام 2021.

-MacBookAir

اكدت بلومبرج ايضا أن أحد أوائل أجهزة Apple Silicon Macs سيكون جهاز MacBook Air الجديد مقاس 13 بوصة. بتصميم مشابه لجهاز MacBook Air الحالي، ولكن مع Apple Silicon بالداخل ويمكن أن تكون Apple Silicon جذرية بشكل خاص في عامل الشكل الصغير والنحيف لجهاز MacBook Air، مما يوفر عمر بطارية محسّنا وأداء وخفضا للحرارة افضل من سابقيه.

وبخلاف هذين الجهازين من أجهزة Mac، يقال إن شركة آبل تقوم أيضًا بتطوير جهاز MacBook Pro جديد مقاس 16 بوصة وغير الواضح ما إذا كان سيتم الإعلان عن هذا خلال حدث اليوم أو يمكن أن يأتي في أوائل عام 2021 بدلاً من ذلك لأنه أكثر قوة ويتضمن وحدة معالجة رسومات مخصصة.

أشارت تقارير أخرى إلى أن شركة آبل قد تقدم جهاز MacBook جديدًا بحجم 12 بوصة كواحد من أولى أجهزة Apple Silicon Mac. ويقال إن رقائق Apple Silicon الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة ستكون قادرة على توفير 15-20 ساعة من عمر البطارية لجهاز مثل هذا.

يقال أيضًا أن شركة آبل تعمل على تطوير جهاز iMac جديد وMac mini جديد وMac Pro جديد. لكن لا يُتوقع الإعلان عن أي من تحديثات سطح المكتب هذه خلال حدث اليوم، ويجب الوضع في الاعتبار أن شركة Apple قالت إن الأمر سيستغرق حوالي عامين لنقل مجموعة Mac بالكامل إلى Apple Silicon.

- macOS 11 Big Sur

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خلال مؤتمر اليوم الثلاثاء، من المرجح أن تعلن شركة Apple عن تاريخ إصدار نظامها الجديد macOS 11 Big Sur. حيث قدمت Apple لأول مرة Big Sur خلال WWDC 2020 والذي لم يتم طرحه للجمهور بعد.

يعد macOS 11 Big Sur تحديثًا كبيرا لنظام التشغيل Mac، بما في ذلك واجهة معاد تصميمها بالكامل، وتطبيق الرسائل الجديد كليًا، ومركز التحكم ومركز الإشعارات الجديد، وغير ذلك الكثيرفي macOS Big Sur

وبالنسبة لأجهزة Apple Silicon Macs، سيشمل تقديم macOS 11 Big Sur أيضًا القدرة على تشغيل تطبيقات iPad وiPhone على أجهزة Mac. نتوقع أن تقضي Apple وقتًا طويلاً في الحديث عن هذا الأمر خلال حدث يوم الثلاثاء، بما في ذلك عروض تطبيقات iPhone وiPad الشهيرة التي تعمل على أجهزة Apple Silicon Macs الأولى.

-Apple TV

تعمل ابل على جهاز Apple TV جديد وجهاز تحكم عن بعد Siri جديد.ووفقا لتقرير نشر مؤخرًا يشير إلى أن أحد التغييرات سيكون شريحة أسرع لتحسين أداء الألعاب.

بالنسبة لجهاز التحكم عن بعد الجديد من Apple TV، قالت بلومبرج أن إحدى الترقيات ربما تكون لدعم خاصية Fine My Application والتى ستسهل على الأشخاص تحديد موقع جهاز التحكم عن بُعد عند فقده في المنزل.

- AirTags

جهاز لتتبع الاشياء في المنزل مثل المحفظة والمفاتيح وغيرها عبر البلوتوث حتى يمكن العثور عليها اذا ما تم فقدانها

- AirPods Studio

متوقع ايضا الاعلان عن سماعت الرأس اللاسلكية الخاصة بابل بالنسبة لسعرها، تشير الشائعات إلى أنها ستكلف 349 دولارًا للنسخة «الرياضية» الأقل وحوالي 599 دولارًا للنسخة «الفاخرة» المصنوعة من الجلد والمعدن ومتوقع ان تعلن عن نسخة من AirPods الشهيرة والتى كانت قد اطلقت عدة اصدارات منها سابقا ومنها نسخة البرو.