شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات الشديدة لكورونا نادرة عند الأطفال حديثى الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بريطانية أجراها باحثون من إمبريال كوليدج وجامعة أكسفورد أن الإصابة الشديدة بـفيروس كورونا نادرة عند الأطفال حديثي الولادة ، وهى أول دراسة تحلل عدوى فيروس كورونا عند الأطفال حديثي الولادة، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS .

تتبعت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة The Lancet Child and Adolescent Health ، جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 29 يومًا المصابين بـفيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، والذين يحتاجون إلى دخول المستشفى.

وتتبع التحليل الأطفال المصابين بـفيروس كورونا بين بداية مارس ونهاية أبريل ، في ذروة الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا في المملكة المتحدة ، وجدت الدراسة أن 66 طفلاً احتاجوا إلى علاج في المستشفى من عدوى كورونا في هذه الفترة وهذا يعادل 1 من 1785 ولادة أو 0.06 % من المواليد.

ما يقرب من 45% من الأطفال الذين أصيبوا بعدوى شديدة كانوا من السود أو الآسيويين أو الأقليات العرقية حوالي واحد من كل أربعة أطفال 24 في المائة ولدوا قبل الأوان.

يشتبه في إصابة 17 طفلاً فقط ، من بين 66 مولودًا حديثًا في الدراسة ، بفيروس كورونا من أمهاتهم في الأيام السبعة الأولى بعد الولادة.، سبعة من هؤلاء الأطفال السبعة عشر أصيبوا بفيروس COVID-19 على الرغم من فصلهم عن أمهاتهم بعد الولادة مباشرة.

واكد الفريق البحثى إن هذا يدعم التوجيه البريطاني والدولي للحفاظ على الأم والطفل معًا حتى في حالة الاشتباه في إصابة الأم بفيروس كورونا أو المعروف عنها، ولم يمت أي من الأطفال في المجموعة بسبب فيروس كورونا على الرغم من وفاة طفل للأسف ، لم يكن هذا مرتبطًا بعدوى كورونا .

عندما تم تحليل البيانات ، كان ما يقرب من 90 % من الأطفال قد تعافوا تمامًا من العدوى وخرجوا من المستشفى.

تشير الدراسة إلى أن نسبة أعلى من الأطفال حديثي الولادة الذين يصابون بمرض حاد سيحتاجون إلى رعاية مركزة أو دعم للتنفس (36٪) ، مقارنة بالأطفال الأكبر سنًا (13٪). ومع ذلك ، يضيف مؤلفو الدراسة أن العدوى الشديدة عند الأطفال حديثي الولادة لا تزال نادرة جدًا.

يضيف الباحثون ، بشكل عام ، أن هذه الدراسة تشير إلى أن نسبة صغيرة من الأطفال أصيبوا بـ COVID-19 من أمهاتهم وأوضحوا أنه في ضوء ذلك ، إذا كانت نتيجة اختبار الأم إيجابية لـكورونا ، فلا داعي لفصل طفلها عنها عند الولادة وأضافوا أن سبعة أطفال انفصلوا عن أمهاتهم عند الولادة في الدراسة الحالية ما زالوا مصابين بالفيروس.