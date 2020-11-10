شكرا لقرائتكم خبر عن عقد شراكة بين «المصرية للاتصالات» وشركة هولندية لإنشاء مركز لتبادل حركة الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديوكونفرنس، توقيع عقد شراكة استراتيجية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة AMS-IX الهولندية لإنشاء مركز تبادل حركة الانترنت'EG-IX'، والذي يقع داخل أكبر مركز بيانات دولي خاص بالشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية والحاصل على شهادة Tier III – Uptime.

وسيوفر مركز تبادل حركة الانترنت EG-IX إمكانية التواصل الفعال لمقدمي خدمات المحتوى والخدمات السحابية ومطوري التطبيقات وشركات الاتصالات المتطلعين إلى تعزيز التجربة الرقمية لمستخدمي خدمات الإنترنت في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وستتم إدارة المركز عن طريق تقنية IX-as-a-Service (IXaaS) التي تدعم شركة AMS-IX من خلالها إنشاء وتشغيل مراكز تبادل حركة الإنترنت للشركات في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يدخل EG-IX الخدمة بداية عام 2021 بعد الانتهاء من بناء مركز البيانات.

قال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: إن الشراكة لإنشاء أول منصة لنقاط التبادل الإلكترونية عبر الإنترنت في مصر ستدعم خطط التحول الرقمي في مصر«مضيفًا»لن تقتصر هذه الخطوة على تعزيز النظام البيئي للإنترنت في مصر فقط بل ستدعم أيضًا الجهود الإقليمية المستمرة لإنشاء نظام بيئي رقمي لتجميع حركة الانترنت من إفريقيا والشرق الأوسط».

من جانبه قال بيتر فان بيرجل المدير التنفيذي لشركة AMS-IX: «سنعمل من خلال تلك الشراكة واعتمادا على خبراتنا المكتسبة في مجال بناء وتشغيل مراكز تبادل حركة الإنترنت والتي تزيد عن 25 عامَا على تطوير خدمات الربط».