شكرا لقرائتكم خبر عن مالا تعرفه عن عقار الأجسام المضادة لشركة ايلي ليلي بعد موافقة "FDA" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية،"FDA" تصريحا للاستخدام الطارئ (EUA) للعقار بالأجسام المضادة من شركة "ايلي ليلى" مساء أمس الاثنين، والذى يطلق عليه bamlanivimab، بعد أن ثبت امانه وفعاليته في علاج المرضى في الحالات المتوسطة والخفيفة من فيروس كورونا.



عقار ايلي ليلي

ما لا تعرفه عن العقار الجديد لعلاج فيروس كورونا وفقا لما ذكره موقع FDA..

أولا : يستخدم عقار bamlanivimab لمرضى فيروس كورونا الخفيف إلى المعتدل البالغين والأطفال.

ثانيا: يُسمح باستخدامه للمرضى الذين لديهم نتائج إيجابية لاختبار فيروس كورونا والذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر ويزنون 40 كيلوجرامًا على الأقل "حوالي 88 رطلاً".





علاج كورونا

ثالثا: يمكن إعطاؤه للمرضى المعرضين لخطر كبير للتقدم إلى فيروس كورونا COVID-19 الشديد أو دخول المستشفى، وهذا يشمل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، أو الذين يعانون من بعض الحالات الطبية المزمنة.

رابعا: تم عرض عقار باملانييفيماب في التجارب السريرية للحد من مضاعفات فيروس كورونا أو زيارة غرفة الطوارئ.

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عقار شركة ليلى

خامسا: غير مصرح باستخدام عقار Bamlanivimab للمرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب فيروس كورونا COVID-19 أو يحتاجون إلى علاج بالأكسجين بسبب كورونا COVID-19 حيث يأتي بنتائج سريرية أسوأ عند إعطائه للمرضى في المستشفى المصابين بفيروس كورونا COVID-19 الذين يحتاجون إلى أكسجين عالي التدفق أو تهوية ميكانيكية.



FDA توافق على عقار جديد من الاجسام المضادة

سادسا:الأجسام المضادة من عقار Bamlanivimab هو جسم مضاد أحادي النسيلة موجه بشكل خاص ضد البروتين الشائك لفيروس كورونا، وهو مصمم لمنع ارتباط الفيروس ودخوله إلى الخلايا البشرية.

سابعا: يوفر العقار لأخصائي الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لهذا الوباء أداة محتملة أخرى في علاج مرضى فيروس كورونا COVID-19

ثامنا: يسمح الاستخدام الطارئ EUAبتوزيع bamlanivimab وإعطائه كجرعة وحيدة عن طريق الوريد من قبل مقدمي الرعاية الصحية.

تاسعا: تشمل الآثار الجانبية المحتملة لـ bamlanivimab: ، الغثيان، والإسهال، والدوخة ، والصداع ، والحكة والقيء.