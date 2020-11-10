أسباب التحسس عند الأطفال..وتفاصيل تهمك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:43 مساءً -

يصاب العديد من الأطفال بحساسية الجلد أو التحسس؛ وهي عبارة عن حالة التهابية تسبب طفح جلدي وتحول لون جلد الطفل إلى اللون الأحمر، وتسبب له حكة شديدة ينتج عنها تقرحات للجلد، وتحدث عادة للأطفال ما بين عمر سنة إلى خمسة سنوات، من الممكن أن تكون بسبب..حساسية تجاه طعام أو شراب محدد ما، أو ملوث بيئي كعث الفراش أو بعض الأتربة، أو بسبب حبوي اللقاح..وكثيرا ما تكون بسبب وبر ولعاب الحيوانات الأليفة التي تربى بالمنزل، عن الأسباب وطرق العلاج يحدثنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال

التحسس عند الأطفال من المشكلات الصحية المنتشرة

حقائق طبية عن تحسس الطفل

تصيب الحساسية متنسبته30-35% من الأطفال

التحسس عند الأطفال يأتي بسبب تفاعل جهاز المناعة لدى الطفل مع مواد في البيئة المحيطة، وهذا التحسس يشاع بكثرة لدى الأطفال

وتتراوح الحساسية ما بين الحساسية الطفيفة إلى نوبات شديدة منها، بما فيها الصدمة الاستهدافية، والتي قد تُسبّب الوفاة إن لم تُعالج بالشكل المُناسب

في الواقع تُصيب أمراض الحساسية ما نسبته 30-35% من الأطفال حسبما صدر من الأبحاث والدراسات العالمية

من أسبابها بروتينات الطعام وحبوب اللقاح النباتية أو الغبار والتي تكون غير ضارّة في العادة

ولكنها حين تلامس جلده أو عينيه أو تدخل جسمه لتصل إلى الأنف أو الرئتين أو المعدة والأمعاء، تظهر كمادّة مُحفّزة للحساسية

أعراض الحساسية عند الأطفال

الطفح الجلدي من أعراض الحساسية

ومن أعراضها المزعجة والتي تتمثل في ؛ الشعور بالحكة الشديدة، والطفح الجلدي، والقشور الجلدية المتجمعة، والاحمرار الشديد، مع ظهور إفرازات مائية في الجلد وغيرها من الأعراض الجلدية

أسباب التحسس عند الأطفال

تحسس الطفل من ارتداء الملابس بكميات كبيرة

عوامل وراثية من الدرجة الأولى، ارتفاع درجة حرارة الطقس، أو برودته بشكل حاد، استحمام الطفل بالمياه الساخنة بصورة متكررة، ارتداء الطفل للملابس بكميات كبيرة

تتركز في الخلل الموجود في جهاز المناعة؛ ففي الوضع الطبيعي يعمل جهاز المناعة على مُكافحة الأجسام الغريبة والضّارة كالبكتيريا والفيروسات

حساسية الطفل بسبب حبوب اللقاح

الحساسية بسبب حبوب اللقاح، وتعتبر هذه الحبوب سواء كانت من الأشجار أو الأعشاب أو الحشائش هي المُسبّب الأكبر لتهيج أنسجة الأنف أو ما يجاورها

وفي حساسية الرئة يعاني الطفل من أعراض الهواء، هذا النوع من الحساسية موسميّ نظرًا لأنّ هذه النباتات تنثر جزيئات دقيقة في الهواء لتلقيح نباتات أخرى

عث الغبار.. من الكائنات الحيّة الدقيقة التي لا تُرى بالعين المُجرّدة، يعيش وينتقل عبر غُبار المنازل، ويُعدّ أحد المُحفّزات الأكثر شيوعًا لنوبات عديدة من الحساسية السنوية والربو

حساسية لضعف الجهاز المناعي

يعيش العث في الأماكن الرطبة والدافئة داخل المنازل والمدارس، ويمكن العثور عليه في الأسِرّة وعلى فرشات النوم والوسادات أو السجّادأو أركان المنزل المُغطاة بالقماش كالأثاث والمفروشات، الدُّمى المحشوّة، الملابس

العفن الغروي: ويتكاثر بنشر أنواع صغيرة في الهواء، والتي باستنشاقها يبدأ تفاعل الحساسية كردّ فعل طبيعي من جسم الطفل لهذه الأجسام الغريبة

تختلف شدّة الحساسية للعفن الغروي من طفل لآخر، ويكون الأطفال أكثر عُرضة لهذا النوع من الحساسية نظرًا لضعف جهاز المناعة لديهم وعدم اكتماله وظيفيًّا

وهناك الحساسية بسبب بعض المُحفّزات الكيميائية الأخرى كمُنظّفات المنزل والصبغات والمُبيدات الحشرية الموجودة على الأعشاب والنباتات

التحسس بسبب التهاب الحفاظ

كما يُسبّب الحفاض التهاب الجلد ، وهذا أمر شائع جداً لدى حديثي الولادة والأطفال، ولا يكون سبب الالتهاب الحفاض فقط

بل يكون بسبب حساسية للصبغات الموجودة في الحفاض أو مواد التنظيف المُستخدمة لغسيل الحفاضات القماشية

التحسس بسبب ولادة الطفل في فصل الصيف

ولادة الطفل خلال فصل الربيع تجعله أكثر عُرضة لالتهاب الأنف مُقارنة بالأطفال المولودين في الفصول الأخرى

تعرّض الطفل لدُخان السجائر يجعله يُعاني من أعراض تنفسيّة مرتبطة بالحساسية

الحساسية من الحيوانات المنزلية الأليفة

فراء القطط المنزلية يحمل محفزات الحساسية

إذ تحمل فِراء الحيوانات المنزلية الأليفة وشعرها الغبار أو حبوب اللقاح النباتية أو العديد من مُحفّزات الحساسية الأخرى

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وللتخفيف من الحساسية من الحيوانات الأليفة عليكم بإبقاء الحيوان الأليف خارج غُرف النوم والأماكن التي يقضي فيها الطفل معظم وقته.

التخلّص من السجّاد بأنواعه كافّة إن أمكن أو شفطه من الغبار باستمرار، منع الطفل من احتضان الحيوان الأليف أو تقبيله إن أمكن، غسل اليدين جيّداً بعد اللعب مع الحيوان الأليف

وقد يعاني الطفل من حساسية البروتين الموجود في لُعاب الحيوان أو وبره أو بوله

كما قد تنتشر مُحفّزات الحساسية من الحيوان عبر الهواء داخل المنزل وتستقر على أنف الطفل وعيونه فتُسبّب الحساسية

لدغات الحشرات كالنحل والدبابير والنمل وغيرها، تظهر الحساسية على هيئة انتفاخ واحمرار مكان اللدغة إضافة إلى الحكّة، وقد تكون مُضاعفاتها أكثر خطورة.

حساسية الطعام

التحسس من الحليب، البيض، زبدة الفستق

التحسس من البيض، أو الحليب، أو زبده الفستق، وكذلك المأكولات البحرية كالسمك والقُريدس وسرطان البحر والسلطعون، بالإضافة إلى القمح أو الصويا، وقد تكون من المكسرات

كما تظهر أعراض حساسية الحليب خلال أيام إلى أسابيع من أول جرعة حليب صناعي مُصنّع بتركيبة الحليب البقري، وتقل فرصة الإصابة بهذه الحساسية إذا ما رضع الطفل حليباً طبيعياً من أمّه

التخفيف من حساسية الطعام

الإرضاع الطبيعي يقي من الحساسية

يجب إرشاد الطفل لغسل اليدين دائماً قبل تناول الطعام وعدم مُشاركته مع الآخرين أو حتّى عزل طعامه عن غيره إن لزم الأمر

من الضروري أيضاً أن يتعلّم الطفل كيف يولي انتباهه جيّداً لكيفية اختيار طعامه خارج المنزل في المدرسة أو المطعم

يقي الإرضاع الطبيعي لمدّة 4-6 أشهر أو استخدام تركيبة الحليب المُناسبة من حساسية الحليب والتهاب الجلد، ويقوّي جهاز مناعة الطفل

طرق علاج الحساسية عند الأطفال بالأعشاب

القراص المغلي..يخلص الطفل من الزكام

نبات القراص يعتبر من النباتات التي تشتهر في الطب البديل بعلاج الحساسية عند الأطفال، وهو من النباتات التي استخدمت منذ القدم للتخلص من الحساسية، والقضاء على العطس المتكرر

ويساعد على التخلص من احمرار العينين، وله القدرة على القضاء على الزكام، ويتم غلي حفنة من نبات القراص في الماء المغلي، وتقديم شاي القراص للأطفال للعلاج

عشبه الجنكة الصينية من الأعشاب الشهيرة التي تتميز بالثمار الصفراء اللون، وتساعد على تنظيم إنتاج مادة كيميائية لها دور فعال في التقليل من أعراض الحساسية

الثوم

الثوم يخلص طفلك من الحساسية

الثوم يتمتع بالفوائد الصحية الرائعة للجسم، وهو غني بنسبة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم وصحة الإنسان، كما يتمتع باحتوائه على نسبة كبيرة من الكبريت، ويقوي الجهاز المناعي ويساعد على التخلص من حساسية الأطفال

الزنجبيل

يعمل الزنجبيل على علاج حساسية الأطفال، عن طريق خلط الزنجبيل بالأطعمة المختلفة، وتقديمها للأطفال الصغار

نصائح للوقاية من حساسية الأطفال

ينصح بترطيب البشرة

يُنصح دائماً بتهوية أرجاء المنزل كافّة جيّداً، وتصليح ما يلزم إصلاحه من تسريب في مزامير الماء وتجفيف أيّة تجمّعات للماء منعاً لتكوّن العفن

الحفاظ على رطوبة المنزل ضمن حد 50% من رطوبة الجو الخارجي أو أقل، واستخدام جهاز مزيل الرطوبة في الأماكن عالية الرطوبة من المنزل

ضعي الدمى المحشوة في الثاجة..لقتل العث

تغليف فرشات النوم وصناديق تخزين الملابس بأغطية تعزلها عن الغبار، تجنّب استخدام وسادات الريش والرغوة، وإن لزم الأمر فيُنصح بتغليفها قبل استخدامها

غسل مفارش النوم بانتظام وبالماء الساخن؛ لأنّ الماء البارد لا يقتل العث، أمّا الدمى المحشوة فيمكن وضعها في مُبرّد الثلاجة لقتل العث

والآن عزيزتي الأم، هل لديك أسباب أخرى لحساسية طفلك، هل عشت معه تجربة؟ اتركيها لنا أدناه وسوف يعلق عليها خبراء الخليج 365

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