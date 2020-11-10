7 عبارات تحب كل ابنة مراهقة سماعها من والدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:43 مساءً - تدرك كل الأمهات، إن لم نقل أغلبهن، كل ما يدور في ذهن الابنة المراهقة، لكن البعض لا يجدن أو لا يخصصن الوقت الكافي لتثقيف أنفسهن للتعامل مع ما يدور في أذهان بناتهن، لا تكوني بخيلة بنصائحك وعواطفك، فهن في هذا العمر لسماع عبارات صادقة تنبع من قلبك، أكثر من أي عمر آخر. اختصاصية التربية مي الكركي، تطرح على الأمهات مواقف وعبارات لا بد أن يستخدمنها مع بناتهن المراهقات في الوقت المناسب.

1. "في غضون سنوات قليلة ، ستدخلين الجامعة"

دخول الجامعة

المعنى: "كوني واثقة من نفسك ووجودك وقدرتك على التعلم والاستقلالية. فأنت مسؤولة تجاه مرحلة ليست سهلة، لا مادياً ولا نفسياً، لكن هذه المرحلة حتمية، يمكنك أن تفكري بالعمل أثناء الدراسة، لتتحملي مسؤولية نفسك. هذا ليس عيباً، إن نظمت أوقاتك".

2. "القصص الخيالية كذبة"

المعنى: "أفلام المراهقين التي تشاهدينها والروايات الرومانسية التي تقرئينها، ليست واقعية، وفتى الأحلام لن يأتي على حصان أبيض، تقعين في حبه، وتنجبين أطفالًا منه، وتعيشين في سعادة دائمة. لا يوجد شيء اسمه عالم مثالي افتراضيًا، أنت بحاجة لمواجهة كل الصعاب والمرور بالأحزان، والتعود على فراق الناس وغدرهم؛ كي تعيشي قوية".

3. "لا أريد منك أي شيء"

لا أريد أي شيء

المعنى: "أنا لا أطلب منك أن تضعي حياتك المهنية وصحتك لأجلي. عندما قررت أن أحضرك إلى هذا العالم، لم أضع في اعتباري أن عليك إيفاء دين لي مقابل ذلك. أنت حرة في أن تفعلي ما تريدين، لكن ضعي في اعتبارك أن كل الخطوات في الحياة لها عواقب. وعليك أن تبدئي في تحمل المسؤولية".

4. "لا تثقي بأي شخص ، ولا تأخذي أي وجهة نظر وكأنها ثوابت لا تتغير"

لا تثقي بأي شخص

المعنى: "الأشخاص يختلفون بوجهات نظرهم، لكن هذا لا يعني أن نرفضها بشدة، اعرفي ما تريدين وتأكدي منه. لا تدعي الآخرين يؤثرون عليك بأي شكل من الأشكال. اعلمي أنه يمكنك أن تثقي بنفسك، وبذلك الصوت الذي تسمعينه من رأسك، ربما أكثر من رأي شخص تقابلينه وتجهلين أفكاره.

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5. "قد تفشلين بخططك 5 مرات"

لا تخافي الفشل

المعنى: "أن الحياة لا تسير دائمًا كما تخططين لها. فنادراً ما تنجح خطط الناس من المرة الأولى، لكن لا تدعي ذلك يثنيك عن استكشاف الإمكانات بداخلك. لا تترددي في التجربة. ارتكاب الأخطاء جزء من الحياة وكلنا نرتكبها. كل ما عليك فعله هو أن تؤمني بنفسك؛ لأنك قادرة وتستحقين النجاح".

6. "لا يمكنك إرضاء الجميع"

لا يمكنك إرضاء الجميع

المعنى: "إذا حاولت إرضاء كل من حولك، فهناك شيء واحد ستنالينه وهو خيبة الأمل. هناك الكثير الذي يمكنك تقديمه للآخرين، لكن لا تتوقعي أي مقابل. بالإضافة إلى ذلك، اعلمي أنه بمجرد أن تبدئي في التعامل بلطف مع الجميع، سيتعودون على هذا، ولن يحترموك تماماً لو كنت صادقة، افعلي ما يجب عليك فعله واتركي فكرة "إرضاء الناس" لمشترياتهم الخاصة، حتى هذه لن ترضيهم مع أنهم قاموا بها بأنفسهم.

7. "سأكون دائمًا بجانبك ، لكن لا تعتمدي عليّ"

سأكون بجانبك

المعنى: "بغض النظر عن كل ما أفعله أو الموقف الذي أواجهه عندما تتصلين بي لطلب المساعدة ، اعلمي أنني أقلق عليك ولن أتركك تعانين وحدك من أي مشكلة، وسأفعل دائمًا كل ما بوسعي لجعل الأمور أفضل بالنسبة لك. لكن هذا لا يعني أن تعتمدي عليّ في كل شيء. أو أي مأزق تقعين به، حاولي إيجاد الحلول، واتخذي قرارات مسؤولة، وعندما لا تسير الأمور على ما يرام واجهي الموقف. أنت شجاعة جربي كل هذا قبل أن تلجئي لمساعدتي. وتذكري أن تجنب المطبات يحتاج إلى التجربة".

ما هي النصيحة التي قدمتها أو ستقدمينها لابنتك المراهقة؟ أضيفي ملاحظاتك في مربع التعليقات أدناه.