إليكم الأعراض الرئيسية لسرطان الجلد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 38 دقيقة

عادة ما يظهر سرطان الجلد – نمو غير الطبيعي في خلايا الجلد – على الجلد المعرَّض للشمس. ولكن قد يظهر هذا النوع الشائع من السرطان أيضًا على أماكن من الجسد لا تتعرَّض للشمس في المعتاد.

هناك ثلاثة أنواع رئيسة من سرطان الجلد وتشمل سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد.

يمكنك خفض معدل خطورة تعرُّضك لسرطان الجلد بالحد من التعرُّض للأشعة فوق البنفسجية أو تجنُّبِها. قد يُساعد فحص وجود تغييرات مريبة في الجلد على اكتشاف سرطان الجلد في مراحله المبكرة. يعطيك الاكتشاف المبكر لسرطان الجلد أفضل فرصه لعلاجه بشكل ناجح.

أكثر أعراض الورم الميلانيني شيوعًا – سرطان الجلد – هو ظهور الشامات الجديدة أو التغيرات في الموجودة.

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وأوصى الخبراء في حديث مع “إكسبرس” باستخدام طريقة ABCDE لتحديد سرطان الجلد.

في هذا الاختصار، يرمز الحرف “A” إلى عدم التناسق: الورم الميلانيي، كقاعدة عامة، يغير شكله على الفور. يرمز الحرف “B” إلى الحواف، حيث يتم ترجمته من الكلمة الإنجليزية بوردور- وتصبح ملحوظة بسبب الحدود غير المستوية.

“C” يشير إلى اللون (إشارة إلى الكلمة الإنجليزية color. يمكن أن تكون الأورام الميلانينية متعددة الألوان – عندما يتم خلط الأسود والبني والأحمر مع اللون الأبيض أو الأزرق. يشير الحرف “D” إلى القطر: يزيد قطر الأورام الخبيثة عن ستة ملليمترات. أما الحرف “E” فيعني تطور مكان الإصابة.

إذا وجدت أن لون الشامة أو شكلها أو حجمها قد تغير، فعليك استشارة الطبيب على الفور.

قال الخبراء إنه كلما تم اكتشاف السرطان في وقت مبكر، زادت فرص علاج المرض.

الورم الميلانيني هو ورم خبيث ينشأ من الخلايا الصبغية. يتركز بشكل رئيسي في الجلد، وغالبًا ما يكون في شبكية العين والأغشية المخاطية. من أخطر الأورام الخبيثة التي تصيب الإنسان. الميزة هي استجابة ضعيفة للجسم، والتي غالبًا ما تتطور بسرعة.