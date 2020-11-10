مشروبات تساعد على حرق الدهون

الحميات الغذائية خطوة أساسية في تخسيس الوزن، لكنها في بعض الحالات غير كافية، إذ يصعب على بعض النساء خسارة الدهون المتراكمة في بعض المناطق من الجسم، كالبطن أو الأرداف بالتزامن مع اتباع الحميات.

في الآونة الأخيرة، شاعت مشروبات قيل إنها تساعد على حرق الدهون، فانكفأ الأطباء وخبراء التغذية على دراسة خصائص مكوناتها وربطها بعملية حرق الدهون، فتبين قدرتها على ذلك وفق ما أثبتته الدراسات والتجارب، على أن يتم تناولها بالطرق الصحيحة، أي عدم الاكتفاء بها، بل أن يرافقها اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة بعض التمارين الرياضية.

ما هي هذه المشروبات؟

الشاي الأخضر



يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات الأكثر فعالية لفقدان الوزن، لذا ينصح خبراء التغذية بإدراجه ضمن الوجبات اليومية بانتظام، بحيث يتم تناول كوب أو اثنين من الشاي الأخضر يومياً، على ألا يضاف له السكر. في إشارة إلى أن المقصود بالشاي الأخضر ليس الأكياس التي تنقع بالماء الساخن، إنما مستخلص الشاي الأخضر الذي يحوي تراكيز عالية من مركبات الشاي النشطة، الكاتيشين Catechins والكافيين التي تحفز عملية الأيض، وبالتالي القدرة على حرق الدهون.

القهوة

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بالرغم من أن القهوة المشروب الأكثر شيوعاً، غير أن القلة يدركون أنها فعالة في إنقاص الوزن لغناها بمادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الأمراض وتنشط عملية التمثيل الغذائي، لذا ينصح خبراء التغذية بشرب كوب إلى اثنين من القهوة يومياً، يرافق ذلك اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن. إلى ذلك بينت دراسة نشرت في مجلة Obesity عام 2013 أن تناول كميات معتدلة من القهوة يقلل من استهلاك السعرات الحرارية في الوجبة التي تلي شرب القهوة وخلال بقية اليوم.

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عصير الخضراوات

لعصير الخضراوات مفعول سحري في إنقاص الوزن وحرق الدهون في منطقتي البطن والأرداف لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف. ينصح خبراء التغذية بتناول العصير الأخضر، مثل الخيار، الكرفس، والبروكلي، السبانخ، الأفوكادو، البقدونس، النعناع وغيرها، إذ يصنف على أنه نظام غذائي نباتي قليل السعرات الحرارية، وفي الوقت نفسه، غني بفيتامين A، K و C، إضافة إلى الأملاح المعدنية التي تمنح الجسم الطاقة والقيمة الغذائية الكافية له، كما يكبح عصير الخضراوات الشهية ويمنح شعوراً بالامتلاء لفترة طويلة.

لإضفاء مذاق لذيد لعصير الخضراوات، يمكن إضافة القليل من الفواكه، مثل التفاح الأخضر، الليمون والبرتقال.

إلى هذه المشروبات، لا يمكن إغفال المشروب الأهم وهو:

الماء



فتناول المياه بكثرة أحد أبسط الطرق التي تساهم في عملية إنقاص الوزن وحرق الدهون المتراكمة، إذ أظهرت دراسة استمرت 12 أسبوعاً ونشرها موقع Health Line أجريت على 48 من البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أن أولئك الذين شربوا 500 مللتر من الماء قبل وجبات الطعام أثناء اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، فقدوا 44 % من وزنهم مقارنة بالذين يتبعون الأنظمة الغذائية نفسها لإنقاص الوزن دون شرب الماء قبل الوجبات.

واستناداً إلى ذلك، ينصح خبراء التغذية بشرب كوبين من الماء قبل الوجبات.