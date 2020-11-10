فيتامين "د".. سلاحك لمواجهة الأمراض في 8 أطعمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد فيتامين "د" أحد أهم الفيتامينات للصحة العامة والحماية من الأمراض المختلفة، سواء البدنية أو حتى النفسية والعصبية.

وتشير الأبحاث إلى أن فيتامين "د" قد يساعد في علاج أو منع أمراض المناعة الذاتية والسرطان والاكتئاب والألم المزمن وأمراض القلب وحتى هشاشة العظام.

بالإضافة إلى أهم أدوار فيتامين "د" في المساعدة على امتصاص الكالسيوم، وتنظيم جهاز المناعة، ودعم تقلص الخلايا.

وتؤكد الدراسات أنه لا يوجد جانب صحي تقريبًا لا يعد هذا الفيتامين مفيدًا له.





ورغم هذه الأهمية هناك ما يقرب من 50٪ من سكان العالم يفتقرون إلى فيتامين "د"، ربما لأنه يوجد في أغذية قليلة بالمقارنة مع الفيتامينات الأخرى.

ونقل موقع "algaecal" عن فريق من الأطباء تأكيدهم وجود فيتامين "د" بوفرة في مجموعة من الأطعمة، ينصحون البشر بتناولها، من أهمها:

سمك السلمون البري

أفضل مصدر طبيعي لفيتامين "د" هو الأسماك الدهنية، وكانت دراسة أجريت عام 2009، وجدت أن سمك السلمون البري يحتوي على 988 وحدة دولية من فيتامين "د" مقابل 3.5 أونصة (300 جرام).

ويقال إن السلمون المستزرع يحتوي على حوالي 25٪ من فيتامين "د" مثل السلمون البري.





السردين المعلّب بالزيت

السردين المعلب يحتوي على مكوّنات جيّدة للجسم على غرار جميع الأسماك الدهنية، فهو غنيّ بالأحماض الدهنية غير المشبعة (أوميجا 3). لكنه يحتوي أيضًا على فيتامين "د".

وتقول الدراسات إن حصة 100 جرام من السردين، ما يعادل علبة واحدة، تمثّل نصف الاحتياجات اليومية لفيتامين "د" الموصى بها.





المحار الخام

رغم أنه ليس أكثر الأطعمة جاذبية للبعض غير أن المحار الخام منخفض السعرات الحرارية وعالي العناصر الغذائية.

ويعتبر المحار الخام من أهم المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين "د"، كما أن 6 قطع من المحار النيء تحتوي على 269 وحدة دولية من فيتامين "د".





Advertisements

زيت كبد سمك القد

هو أحد أحماض أوميجا 3 الدهنية التقليدية، ومصدر رائع لفيتامين "د" منذ أن تم التوصية به في الستينيات. ولكن ما زال البعض يفضل تناول علبة من سمك التونة أو سمك السلمون البري الطازج بدلاً من ذلك.





الجمبري

منخفض الدهون مقارنة بمصادر المأكولات البحرية الأخرى، وهو غني بفيتامين "د"، خاصة 4 أنواع من الجمبري الكبير تحتوي على 11٪ من الكمية المطلوبة من فيتامين "د" يوميا.

كما يحتوي الجمبري أيضًا على فيتامين "أ" والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم.





الكافيار

الكافيار عبارة عن بطارخ مملحة (بيض السمك) يمكن أكله طازجًا أو مبسترًا. يمكن أن تؤكل بمفردها أو على البسكويت أو حتى البيض المخفوق.

والكافيار الأسود أو الأحمر يحتوي على 37 وحدة دولية من فيتامين "د" في ملعقة واحدة فقط.





صفار البيض

بينما يوجد بروتين البيضة في الغالب في بياض البيض، يوجد فيتامين "د" في صفار البيض.

ويحتوي صفار البيض التقليدي على حوالي 5٪ من RDI الخاص بك من فيتامين "د".





الفطر

تُعتبر أنواع الفطر الصالحة للأكل مصدرًا مهمًا لفيتامين "د"، وهو النبات الوحيد الذي يحتوي على هذا الفيتامين الضروري.

يقول الخبراء أنّ هناك 2 ميكروجرام من فيتامين "د" لكل 100 جرام من الفطر.

وأنواع الفطر "Portobello و morel و Button و White و Shiitake تحتوي جميعها على ergosterol.



