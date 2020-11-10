شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد المشروم الصحية.. غنى بفتيامين سى ومضادات الأكسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المشروم من الأطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الإنسان، حيث يحتوي المشروم على مضادات الأكسدة وهي مواد كيميائية تساعد الجسم على التخلص من الجذور الحرة وهي منتجات ثانوية سامة لعملية التمثيل الغذائي والعمليات الجسدية الأخرى، يمكن أن تتراكم في الجسم ، وإذا تجمع الكثير منها ، فقد ينتج عن ذلك الإجهاد التأكسدي، وهذا يمكن أن يضر خلايا الجسم ويمكن أن يؤدي إلى حالات صحية مختلفة.

فوائد المشروم الصحية

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday من بين العوامل المضادة للأكسدة الموجودة في المشروم: السيلينيوم، فيتامين سي، الكولين، قد يساعد محتوى مضادات الأكسدة في المشروم في الوقاية من سرطان الرئة والبروستاتا والثدي وأنواع أخرى من السرطان.

يحتوي المشروم أيضًا على كمية صغيرة من فيتامين (د) ، وهناك بعض الأدلة على أن مكملات فيتامين (د) قد تساعد في منع أو علاج بعض أنواع السرطان، والكولين هو أحد مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في المشروم اقترحت بعض الدراسات أن تناول الكولين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

قد تساهم الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج في المشروم في صحة القلب والأوعية الدموية، فيمكن أن يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم ، وهذا قد يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بتقليل تناول الملح المضاف في النظام الغذائي وتناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم.

وفقًا للإرشادات الحالية ، يجب أن يستهلك الأشخاص حوالي 4700 ملليجرام (مجم) من البوتاسيوم كل يوم يظهر المشروم في قائمة الأطعمة التي توفر البوتاسيوم في جمعية القلب الأمريكية.

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كما أن هناك بعض الأدلة على أن تناول نوع من الألياف يسمى بيتا جلوكان قد يخفض مستويات الكوليسترول في الدم.يحدث بيتا جلوكان في جدران الخلايا لأنواع كثيرة من المشروم.

كما تتضمن فوائد المشروم الصحيه احتواءه على حمض الفوليك الهام لصحه الحوامل لتعزيز صحة الجنين

يحتوي كوب من المشروم الخام الكامل على 16.3 ميكروجرام من حمض الفوليك.

كما يمكن أن يساعد الكولين الموجود في المشروم في حركة العضلات والتعلم والذاكرة يساعد الكولين في الحفاظ على بنية الأغشية الخلوية ويلعب دورًا في نقل النبضات العصبية.