شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على عقار الأجسام المضادة لشركة إيلى ليلى لعلاج فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA على الاستخدام الطارئ لعقار إيلي ليلي Eli Lilly الوحيد الذى يحتوى على الأجسام المضادة لفيروس كورونا لعلاج مرضى COVID-19 المعتدل أو المعتدل.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" سيبدأ الدواء فى الشحن على الفور وسيتم تخصيصه للولايات على أساس أسبوعى بناءً على بيانات الحالة المقدمة إلى هيئة الصحة والخدمات البشرية HHS.

ووقعت الحكومة الأمريكية عقدًا بقيمة 375 مليون دولار مع شركة Lilly مقابل 300 ألف جرعة من العقار يمكن شراء 650 ألف جرعة أخرى حتى نهاية يونيو.

وكان قد عد الرئيس السابق ترامب بجعل علاجات الأجسام المضادة لـ COVID-19 مجانية لأى شخص يحتاجها، لكن من غير الواضح كيف أو ما إذا كان هذا ممكنًا.

وقالت الصحيفة إن هيئة الأغذية والأدوية الامريكية FDA أعطت تصريح مساء أمس الاثنين للإستخدام الطارئ للعلاج التجريبى بأجسام مضادة لفيروس كورونا COVID-19 من شركة ليلى Eli Lilly، والذى أشاد به الرئيس السابق دونالد ترامب وتعهد بإتاحته مجانًا لجميع الأمريكيين.

أوضحت الهيئة الامريكية أن ترخيصها للاستخدام في حالات الطوارئ كان يستند إلى التجارب السريرية التي أظهرت أن العلاج الذى يطلق عليه bamlanivimab، قلل من الحاجة إلى دخول المستشفى أو زيارات غرفة الطوارئ لمرضى فيروس كورونا COVID-19 المعرضين لخطر كبير لتطور المرض.

وتشير النتائج المبكرة إلى أنه قد يساعد في التخلص من فيروس كورونا التاجي في وقت أقرب، وربما يقلل من دخول المستشفى للأشخاص المصابين بـ COVID-19 الخفيف إلى المتوسط.

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ووافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، على استخدامه في حالات فيروس كورونا COVID-19 الخفيفة إلى المعتدلة لدى البالغين والأطفال فوق سن 12 عامًا.

وقالت ليلى إن العقار سيبدأ الشحن على الفور إلى الموزع الرئيسي AmerisourceBergen.

وفي الشهر الماضي، وقعت الحكومة الأمريكية صفقة بقيمة 375 مليون دولار مع شركة Lilly مقابل 300 ألف جرعة من عقار الأجسام المضادة لتوزيعها على مدى الشهرين التاليين لترخيص الاستخدام الطارئ (EUA)، سيكون لدى الحكومة خيار شراء 650 ألف جرعة أخرى حتى 30 يونيو.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن Lilly لم تحدد عدد الجرعات الجاهزة حاليًا، فقد ذكرت سابقًا أنه يمكن توفير 100 ألف جرعة من عقار الأجسام المضادة الخاص بها في غضون أيام من الموافقة الطارئة "EUA".

وأكدت أنه سيتم تخصيص عقار Bamlanivimab للولايات المتحدة أسبوعيًا، اعتمادًا على عدد الحالات المؤكدة المسجلة في بيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) لكل ولاية قضائية على مدار الأيام السبعة السابقة.

وأضافت الصحيفة أنه قبل أسبوعين، كشفت Lilly أن علاجها بالأجسام المضادة للفيروس التاجي يقلل تمامًا تقريبًا من الأحمال الفيروسية في مرضى فيروس كورونا COVID-19 المصابين بأمراض خفيفة أو متوسطة إلى الصفر ويقلل من خطر دخولهم المستشفى.

ووجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من أمراض خفيفة ومتوسطة أعطوا جرعة عالية من الجسم المضاد LY-CoV555 المعروف أيضًا باسم bamlanivimab ، لديهم حمولات فيروسية أقل بـ 3.4 مرات من أولئك الذين تلقوا دواءً وهميًا.

بالإضافة إلى ذلك فإن أولئك الذين تلقوا أى جرعة من LY-CoV555 كانوا أقل عرضة بـ 4 مرات لدخول المستشفى.