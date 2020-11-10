شكرا لقرائتكم خبر عن يُصيب الجهاز الهضمي.. طبيب يوضح أبرز أعراض مرض «كرونز» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي أن مرض “كرونز” عبارة عن التهاب مزمن غير معدي، يصيب أي جزء من الجهاز الهضمي من الفم إلى فتحة الشرج.
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه المناطق الأكثر إصابة بهذا المرض هي نهاية الأمعاء الدقيقة والقولون.
وأكد أن أعراض هذا المرض تتمثل في ألم البطن والإسهال، أحياناً مع وجود دم والتعب الشديد.
وتابع أن من أعراض المرض أيضاً، فقدان الوزن غير المتعمد وتقرحات الفم والتهاب العين أو المفاصل أو الجلد.
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