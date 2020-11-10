كورونا في العالم.. بشارات اللقاح تتوالى والبرازيل تعلق "الصيني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أن 51 مليونا و243 ألفا و488 أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم.

ووصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس مليونا و269 ألفا و319 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 36 مليونا و35 ألفا و21 حالة شفاء، الثلاثاء.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





أمل جديد للقاح "فايزر"

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن إعلان شركتي "فايزر" و"بيونتيك" أن لقاحهما ضد كورونا "فعّال بنسبة 90%"، هو "نبأ مشجع".

وكتب مدير المنظمة الأممية في تغريدة على تويتر: "نرحّب بالأنباء المشجّعة في مجال اللقاح الذي تطوّره شركتا فايزر وبيونتيك ونشيد بجميع العلماء والشركاء في العالم الذين يطوّرون أدوات جديدة آمنة وفعّالة للتغلب على كوفيد-19".





وأضاف أن "العالم يشهد ابتكاراً وتعاوناً علمياً غير مسبوق لإنهاء تفشي الوباء"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

من جهتها قالت سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، في تغريدة أن "هذا النبأ يجب أن يشجع كل الذين يطورون لقاحات (كوفيد-19) على مواصلة التجارب السريرية".

وأكدت: "العالم بحاجة إلى عدة لقاحات آمنة وفعالة ورخيصة لوقف انتشار الفيروس"، مشددة على الدور الأساسي لمنظمة الصحة لناحية تنسيق السياسات والقواعد".





إصابات الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا عن 33 حالة في اليوم السابق.

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وأضافت اللجنة، في بيان، أن حالة واحدة محلية جرى تسجيلها في شنغهاي وأن بقية الحالات لقادمين من الخارج.

وذكرت أيضا أنها سجلت 25 إصابة بلا أعراض، صعودا من 9 حالات مماثلة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 86267 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





اللقاح الصيني

قالت هيئة تنظيم الصحة في البرازيل إنها علقت التجارب السريرية على لقاح سينوفاك الصيني للوقاية من فيروس كورونا بسبب "تأثير ضار شديد" حدث في 29 أكتوبر/ تشرين الأول.

ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل كما لم تذكر سبب نشر واقعة حدثت في أكتوبر/ تشرين الأول الآن فحسب.

وسجلت البرازيل 10917 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و590025 إصابة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت أيضا 231 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 161106.





وفيات المكسيك

سجلت وزارة الصحة في المكسيك 4960 إصابة جديدة بفيروس كورونا و198 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي الإصابات 972785 وإجمالي الوفيات 95225.

ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.