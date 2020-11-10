فريق بايدن يطالب بإعلان فوزه.. ووزير العدل يأذن بالتحقيق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، بإعلان فوزه بالانتخابات رسميا، لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.

وقال مسؤول في الفريق الانتقالي إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقر بفوز بايدن في الانتخابات على الرئيس الحالي دونالد ترامب.



وأكد المسؤول للصحفيين عبر الهاتف، بحسب رويترز، أن إدارة الخدمات العامة عادة ما تقر فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز، وأضاف أن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية.

من ناحية أخرى، فوّض وزير العدل الأمريكي وليام بار، ممثلي الادعاء الفيدراليين بفتح تحقيقات في "مزاعم جوهرية في مخالفات التصويت وجدولة الأصوات".

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وحثهم وزير العدل الأمريكي، في الوقت نفسه، على عدم الاكتراث بالمزاعم "الخيالية أو بعيدة الاحتمال"، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز.

وكان ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قال في وقت سابق، إن الرئيس دونالد ترامب "من حقه" الطعن على نتائج الانتخابات قضائيا.

وقال مكونيل أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، في أول تصريحات علنية له منذ إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، إنه "يجب عد جميع بطاقات الاقتراع القانونية فقط، ويجب استبعاد أي بطاقات غير قانونية".

وشدد خلال تصريحاته على أن "ترامب من حقه بنسبة 100% النظر في مزاعم المخالفات، وتقييم خياراته"، وأضاف: "أعتقد أن الرئيس (ترامب) قدم طعونا قانونية في خمس ولايات على الأقل".