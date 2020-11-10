شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور قرود المكاك وقرود الريسوس فى تجارب لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعبت النماذج الحيوانية دورًا محوريًا في اختبار اللقاحات والأدوية المحتملة لعلاج فيروس كورونا COVID-19 ، حيث إنه يمكنهم المساعدة في تطوير لقاحات وأدوية آمنة وفعالة ضد COVID-19.تسلط الدراسة المنشورة على موقع bioRxiv قبل الطباعة، الضوء على مسار عدوى -CoV-2 في نوعي قرود المكاك المرتبطين جينيًا.

تُستخدم النماذج الحيوانية للتحقيق في تطور العدوى وتطور المرض. كما أنها تساعد في تقييم الخيارات الوقائية والعلاجية ، والتي يمكن أن تساعد في توفير فهم أفضل لـ SARS-CoV-2 وتأثيراته على الجسم.

في التجارب السريرية للتدخلات واللقاحات، غالبًا ما تستخدم النماذج الحيوانية للمساعدة في عملية الاختبار، حيث يتم استخدام نوعين من الرئيسيات من نفس جنس القرود التي تسمى " المكاك" Macaca - rhesus macaques (Macaca mulatta) و "ريسوس" cynomolgus macaques (Macaca fascicularis) - على نطاق واسع في الأبحاث الطبية الحيوية وقد تم استخدامهما كنماذج لعدوى كورونا.



قردو المكاك

يهدف فريق من الباحثين في مركز أبحاث الطب الحيوي الرئيسيات ومقره هولندا، إلى تحديد تأثيرات العامل الممرض ضد كورونا على هذه القرود ، وبالتالي ، ما إذا كانوا يصنعون نماذج حيوانية جيدة للبحث في المستقبل في المنطقة، حيث تستخدم الأبحاث الطبية ، على سبيل المثال ، الحيوانات لاختبار الأدوية أو العلاجات أو اللقاحات.

تُستخدم الفئران عادةً في الأبحاث الطبية حيث وُجد أنها معرضة للإصابة بفيروس -CoV-2، وفي الوقت نفسه، استخدمت القوارض منذ فترة طويلة لدراسة الأمراض وانتقال فيروسات الجهاز التنفسي ، مثل فيروسات الأنفلونزا.

على الرغم من أن استخدام الفئران والقوارض يقدم مساهمات كبيرة للبحث عن فيروس كورونا -CoV-2 ، فمن المحتمل أن تلعب الرئيسيات غير البشرية (NHPs) دورًا محوريًا في الدراسات المستقبلية.

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للوصول إلى نتائج الدراسة ، قام الباحثون بتلقيح القرود بمسببات فيروس كورونا، بعد ذلك ، راقب الفريق الخصائص السريرية والفيروسية والمناعية للقرود. وقارنوا أيضًا تكرار الفيروس في أنواع أخرى من القرود تسمى cynomolgus macaque وراقبوا علامات عدوى COVID-19 لمدة 3 أسابيع بعد الإصابة.

في الدراسة ، أصيبت القرود بنفس الفيروس وتلقوا نفس العلاج، كما خضعوا لنفس الفحوصات التشخيصية التي تهدف إلى مراقبة أمراض الرئة. ويشمل ذلك التصوير المقطعي المحوسب (CT) للرئتين والتسجيل المستمر عن بعد لدرجة حرارة الجسم والنشاط.

لقياس درجة حرارة الجسم والنشاط ، تمت مراقبة كل حيوان باستمرار باستخدام جهاز قياس عن بعد رقمي من Physiotel.

نتائج الدراسة

وجد الباحثون أن كلا النوعين أظهر ارتفاعًا طفيفًا في درجات حرارة الجسم في الأيام القليلة الأولى بعد تعرضهم للفيروس. فيما يتعلق بالسلوك ، لاحظ الباحثون أن قرود المكاك الريسوسية أظهرت انخفاض النشاط البدني.

علاوة على ذلك ، اكتشف الفريق الفيروس في مسحات من القصبة الهوائية والأنف والشرج ، بما في ذلك عينات الدم المأخوذة من اختبارات تفاعل البوليميراز الكمي في الوقت الفعلي (qRT-PCR). أظهر كلا النوعين الحيوانيين نتائج مماثلة.

في اليوم العاشر بعد الإصابة ، كان لدى كلا القردين جلوبولين مناعي، وأخيرًا ، لوحظت استجابات السيتوكينات في كلا النوعين ، بينما أظهرت الأشعة المقطعية وجود آفات رئوية.

وخلص الفريق في الدراسة إلى أن مسار عدوى SARS-CoV-2 لكلا النوعين من قرود المكاك متشابه للغاية ، مما يشير إلى أنهما نماذج مناسبة بنفس القدر لاختبار اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات في بيئة ما قبل السريرية من أجل السلامة والفعالية.