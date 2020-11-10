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ابنة عمها الإيطالية تدعوها لزيارتها.. طبق مكرونة ينتظر جيل بايدن

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

انتخاب الرئيس الأمريكي حدث تاريخي تابعه الإيطاليون هذه المرة باهتمام كبير، بسبب جيل بايدن، السيدة الأولى ذات الأصول الإيطالية.



تنحدر جيل بايدن، زوجة جو بايدن، الفائز بمنصب الرئيس الأمريكي الـ46، من جزيرة صقلية الإيطالية، حيث يأتي دومينيكو جياكوبو، جد سيدة أمريكا الأولى، من مقاطعة ميسينا بجنوبي إيطاليا.

غادر دومينيكو جياكوبو، جد السيدة الأولى الأمريكية، المولود في 12 أغسطس/آب 1898، ميسينا، في 19 مايو/أيار عام 1900، وكان عمره عامين إلى الولايات المتحدة مع والده بلاشيدو ووالدته أنجلينا و3 أشقاء صغار، تتراوح أعمارهم بين العامين و10 أعوام، هم ناتالينا، أنطونيو، جيوفانا ودومينيكو نفسه، جد جيل بايدن.

جدور جيل تريسي جاكوبس، على وجه الدقة تعود إلى جيسو، وهي قرية صغيرة في تلال ميسينا، حيث كانت العائلة تسمى في الأصل جياكوبو، وهو اللقب الذي تغير بعد الهجرة إلى أمريكا إلى جاكوبس، وفقاً لموقع "today" الإيطالي.

أمضت جيل بايدن معظم طفولتها في بنسلفينيا، الولاية التي منحت زوجها في النهاية الرئاسة، مع الحفاظ على العديد من التقاليد الإيطالية بفضل والدها دومينيك، والتي تمثل في قضاء أيام الأحد في منزل الجدة للاستمتاع بوجبة الاسباجيتي وكرات اللحم، وهي الأطعمة التي تجعلها تتذكر قرية جدها الأكبر، جيسو.

في جيسو لم يتبقى من أقارب جيل بايدن سوى ابنة عم واحدة بعيدة من الدرجة الثامنة، هي كاترينا جياكوبو، ربة منزل تبلغ من العمر 64 عاماً.

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علمت كاترينا جياكوبو منذ أيام قليلة عن أقاربها البعيدين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بفضل أنطونيو فيديريكو، باحث محلي درس شجرة عائلتها.

وفور علم كاترينا بفوز زوج ابنة عمها، جيل بايدن، برئاسة الولايات المتحدة، قالت: "أنا سعيد للسيدة الأولى الجديدة، ابنة عمي، وأود أن أدعوها إلى جيسو للتعرف علينا شخصياً"، وفقاً وكالة الأنباء الإيطالية "adnkronos".

وأضافت: "مستعدة لإعداد كرات اللحم مع الصلصة والمكرونة المخبوزة في الفرن للسيدة الأولى، وآمل أن تأتي في أقرب وقت ممكن، سأكون سعيدة حقاً باستضافتها هنا في جيسو، للتعرف على جذورها، وأتمنى حقاً أن أحضنها".

ولإعادة بناء شجرة عائلة جيل بايدن بأكملها، كان الباحث المحلي أنطونيو فيديريكو، لديه شغف بتاريخ قريته الصغيرة جيسو التي تضم 500 نسمة.

لطالما تحمس فيديريكو للبحث عن أسلاف سكان جيسو الذين غادروا القرية الصغيرة في بداية القرن الـ20 للوصول إلى الولايات المتحدة.

وصلت عائلة الجد الأكبر لجيل بايدن، مثل جميع المهاجرين الإيطاليين الآخرين، على متن سفينة غادرت نابولي ووصلت إلى جزيرة إيليس في خليج نيويورك.

في متحف بيلوريتاني في قرية جيسو، توجد وثيقة مؤطرة توضح لم شمل عائلة جياكوبو في عام 1900، بها أسماء زوجة بلاشيدو، أنجيلا، مع 4 أطفال، وصلوا إلى الولايات المتحدة من جيسو.

الوثيقة تشهد على رحيل أجداد جيل بايدن من ميسينا، سيدة أمريكا الأولى ذات الأصول الإيطالية الصقلية، التي يود سكان قرية أجدادها استضافتها والاحتفال بها.