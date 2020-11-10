تغييرات نمط الحياة للنساء الحوامل البدينات تقلل من المخاطر الصحية على أطفالهن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة، أنه يمكن للنساء الحوامل البدينات الحد من زيادة الوزن وتخفيف المخاطر الصحية لأطفالهن من خلال إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة. ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة PLOS Medicine .

قد تكون النساء الحوامل البدينات أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية. يزيد من خطر حدوث جميع مضاعفات الحمل تقريبًا ، بما في ذلك داء السكري الحملي (GDM) وارتفاع ضغط الدم الحملي والعقم.

ويتعرض أطفالهن أيضًا لخطر أكبر للولادة المبكرة وبعض العيوب الخلقية، ولكن لم يروج الأطباء للحوامل لفقدان الوزن في الماضي، لكن بحثًا جديدًا يشير إلى أن النظام الغذائي المحسن والمزيد من النشاط البدني قد يساعد في تقليل المخاطر الصحية لهن ولأطفالهن.

فحص الباحثون تأثير ارتفاع الجلوكوز على الأمهات المصابات بـ GDM والتغيرات في الحمض النووي للرضع، فإن المستويات المرتفعة من الجلوكوز لدى الأمهات المصابات بـ سكر الحمل، قد تؤدي إلى تغيرات جينية في الجنين النامي.

وجد الباحثون فى المملكة المتحدة، أن التحسينات الكبيرة في النظام الغذائي والنشاط البدني يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على نمو الطفل، حيث حللت الدراسة بيانات من 550 امرأة حامل مصابة بالسمنة وأطفالهن.

كانت النساء الحوامل اللواتي غيرن نظامهن الغذائي إلى الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض والتي يتم تقسيمها بسرعة أقل في الجسم ، وتناول كميات قليلة من الدهون وزيادة النشاط البدني ، أكثر صحة من الناحية الأيضية من النساء اللائي لم يقمن بأي تغييرات في نمط حياتهن أثناء الحمل.

المخاطر إذا كنتِ حاملًا وبدينًا

كما سبق الذكر، فإن المرأة الحامل التي تعاني من السمنة معرضة بشكل أكبر للإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك:

إجهاض

جلطات الدم

سكري الحمل

ضغط دم مرتفع

نزيف شديد

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في حين أن هذه المشاكل يمكن أن تؤثر على المرأة الحامل، سواء كانت بدينة أم لا ، فإنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهذه المشاكل. قد تؤدي السمنة إلى زيادة مخاطر المشكلات الصحية التالية للطفل:

ولادة قبل الوقت المتوقع

ولادة جنين ميت

عيوب خلقية

الحالات المزمنة مثل أمراض القلب والسكري

زيادة الوزن عند الولادة

نصائح للتحكم في وزنك أثناء الحمل

احصلي على اختبارات مبكرة وما قبل الولادة للتحقق من أي مشاكل.

انغمس في برنامج تمرين خاضع للإشراف للحفاظ على اللياقة البدنية والحد من زيادة الوزن وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات. تذكري ألا تقومي بتمارين شاقة لأنها قد تؤذيك أنت والطفل.

تجنب الأطعمة مثل الوجبات السريعة والمقلية والصودا والمعجنات والحلويات التي تحتوي على سعرات حرارية فارغة، وعندما تكونين حاملاً ، فإن ما تأكلينه وتشربينه هو المصدر الرئيسي لتغذية طفلك.

تناولي نظامًا غذائيًا غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والدهون الصحية والكربوهيدرات والبروتين من أجل النمو السليم لطفلك. تجنب اتباع الحميات الغذائية المبتذلة لأنها قد تكون خطيرة للغاية على الطفل.

ابدأ في دمج هذه التغييرات ببطء. الهدف النهائي هو البقاء نشيطًا وتناول نظام غذائي متوازن. مهما فعلت ، عليك أن تفعله باعتدال.

تحدث إلى طبيبك حول كيفية مراقبة وزنك أثناء الحمل. سوف يوصون بنظام غذائي سليم وسيقدمون لك فيتامينات ما قبل الولادة.