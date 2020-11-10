وزير الصحة الألماني: لقاح كورونا لـ"بيونتيك وفايزر" سيصنع فارقا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد وزير الصحة الألماني، ينس شبان، بالتقدم الذي أحرزته شركة بيونتيك وفايزر في تطوير لقاح مضاد لكورونا ووصفه بأنه "مشجع للغاية".

كانت "بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية أعلنتا في وقت سابق، من الاثنين، أن بيانات الدراسات أظهرت أن اللقاح الذي يجري تطويره، يوفر أكثر من 90% من الحماية ضد مرض كوفيد-19.



ومن المرجح أن يتم التقدم اعتبارا من الأسبوع المقبل بطلب للحصول على ترخيص للدواء من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

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وأضاف شبان أن النتائج أوضحت أن "هذا المصل سيصنع فارقا"، وأعرب عن سروره لأن شركة ألمانية كانت من بين أوائل الشركات التي تحقق مثل هذه النجاحات، لكنه طالب في الوقت نفسه بانتظار إجراء المزيد من التجارب، وأن هذا لا يعني أن الموافقة ستتم غدا".، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن التصريح الذي ستصدره إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سيكون في البداية تصريحا داخل الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى فارق زمني بين التصريح الأمريكي والأوروبي".

في الوقت نفسه، قال شبان إنه يفترض أن يتم تقديم طلب مواز لدى للهيئة الأوروبية للأدوية، وأنه كوزير ألماني لا يرغب في أن يتوافر مصل لشركة ألمانية في دول أخرى أولا.