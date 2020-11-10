شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج ..ما هو مرض "مرسا" ومدى خطورته على الصحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض مرسا أو ما يطلق عليه علميا" المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين"، هو شكل من أشكال العدوى البكتيرية المعدية يسميها الناس أحيانًا بكتيريا خارقة لأنها مقاومة للعديد من المضادات الحيوية، هذه المقاومة تجعل من الصعب علاجها.

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday لا تسبب هذه البكتيريا مشكلة في العادة، ولكن إذا دخلت الجسم وأدت إلى حدوث عدوى، فقد تصبح خطيرة، وقد يصاب الشخص بتعفن الدم أو الالتهاب الرئوي والذي يمكن أن يكون قاتلاً.

في الأشخاص الأصحاء ، لا تسبب MRSA عادةً عدوى شديدة ، ولكن قد يكون كبار السن والأفراد الذين يعانون من ظروف صحية والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة معرضين للخطر.

يعتبر الخبراء هذه العدوى تهديدًا "خطيرًا". إذا طورت مقاومة للمضادات الحيوية الأخرى ، فسيكون من الصعب معالجتها وقد تصبح تهديدًا "عاجلاً".

س: ما هي جرثومة مرسا؟

ج: مرسا هي عدوى شائعة وخطيرة وقد طورت مقاومة لأنواع عديدة من المضادات الحيوية.وتشمل هذه الميثيسيلين والمضادات الحيوية ذات الصلة ، مثل البنسلين ، والفانكومايسين ، والأوكساسيلين هذه المقاومة تجعل من الصعب علاج مرسا.

الميثيسيلين هو مضاد حيوي مرتبط بالبنسلين لقد كان فعالاً في يوم من الأيام ضد المكورات العنقودية (Staph) ، وهي نوع من البكتيريا، بمرور الوقت ، طورت البكتيريا العنقودية مقاومة للمضادات الحيوية المرتبطة بالبنسلين ، بما في ذلك الميثيسيلين تسمى هذه البكتيريا المقاومة بالمكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين أومرسا .

على الرغم من أن الأطباء لم يعد بإمكانهم استخدام الميثيسيلين لعلاج MRSA ، فإن هذا لا يعني أن العدوى غير قابلة للعلاج بعض المضادات الحيوية فعالة في علاجها.

Advertisements

س: ما هي مضاعفات مرض مرسا ؟

ج: تسبب بكتيريا المكورات العنقودية التهابات يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات تتراوح في شدتها من خفيفة إلى مهددة للحياة، مثل تعفن الدم، التهابات مجرى الدم، التهاب رئوي، في بعض الحالات ، يمكن أن تكون MRSA مهددة للحياة.

س: ما هي طرق علاج مرض مرسا؟

ج: يعتمد نوع علاج MRSA على العوامل التالية نوع وموقع الإصابة، شدة الأعراض، المضادات الحيوية التي تستجيب لها سلالة مرسا، البكتيريا التي تسبب جرثومة MRSA تقاوم بعض المضادات الحيوية وليس جميعها سيصف الطبيب الدواء المناسب للعدوى التي تحدث.

يجب أن يتأكد الشخص من أنه يأخذ دورة كاملة من المضادات الحيوية تمامًا كما يصفها الطبيب، يتوقف بعض الأشخاص عن تناول الأدوية بعد اختفاء الأعراض ، لكن هذا يمكن أن يزيد من خطر عودة العدوى وتصبح مقاومة للعلاج.

س: ما هي أسباب الاصابه بعدوى مرسا؟

ج: تنتج MRSA من العدوى بالسلالات البكتيرية التي اكتسبت مقاومة لمضادات حيوية معينة، يمكن أن تنتشر MRSA من شخص لآخر من خلال التلامس المباشر من الجلد إلى الجلد أو عندما يلمس شخص مصاب ببكتيريا مرسا على يديه شيئًا يلمسه شخص آخر بعد ذلك، يمكن أن تعيش بكتيريا MRSA لفترة طويلة على الأسطح والأشياء ، بما في ذلك الأقمشة ومقابض الأبواب.